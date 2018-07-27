КПР уладил многолетний спор с Футбольной Лигой насчет нарушения ФФП

В многолетнем разбирательстве Футбольной Лиги с "Куин Парк Рейнджерс" по поводу нарушения правил финансового фейр-плей была поставлена точка. Клубу с "Лофтус Роад" надлежит заплатить только 17 миллионов фунтов в качестве штрафа.

Напомним, в октябре 2017 КПР был приговорен к почти 42 млн. фунтам штрафа за финансовые нарушения в сезоне 2013/14 — тогда клуб обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, но потратил гораздо больше разрешенного.



"Обручи" с тем решением не согласились и подали апелляцию, однако до очередной судебной тяжбы не дошло — КПР и Футбольная Лига смогли договориться полюбовно.



Как сообщает Sky Sports, теперь КПР выплатит 17 млн. фунтов в виде штрафа и компенсирует услуги юристов Футбольной Лиги на 3 млн. Также "обручи" будут наказаны запретом на подписание игроков в следующее трансферное окно — в январе 2019.



Наконец, остаток оригинального штрафа — 22 млн. фунтов — будет конвертирован владельцами КПР из долга в акции клуба.