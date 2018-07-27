Икеме завершил карьеру после борьбы с лейкемией

Голкипер "Вулверхэмптона" Карл Икеме объявил о завершении карьеры на фоне 12-месячной борьбы с лейкемией.

Икеме находился в системе "волков" с 14 лет и за все годы провел более 200 матчей за клуб. Также Карл сыграл 10 поединков за сборную Нигерии и был включен в заявку своей национальной команды на ЧМ-2018 24-м игроком в качестве особой почести.



Карьера Карла оказалась приостановлена прошлым летом, когда у него диагностировали рак крови. С тех пор Икеме проходил интенсивное лечение, включая химиотерапию.



И хотя в прошлом месяце 32-летний нигериец объявил, что у него наступила рецессия, в преддверии нового сезона Икеме принял решение повесить перчатки на гвоздь, о чем поведал в своем твиттере.