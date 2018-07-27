Милнер ждет большего от Салаха

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер уверен, что нападающий Мохамед Салах способен провести новый сезон еще более впечатляющим образом, чем предыдущий.

В дебютной кампании за "Ливерпуль" Салах выиграл два десятка индивидуальных наград, отличился 44 раза во всех турнирах и побил рекорд по забитым мячам в рамках одного сезона Премьер-Лиги.



Мохамед установил невероятную планку, но Милнер уверен, что это не предел для гениального египтянина.



"Лучшие в мире игроки славятся не тем, что они блеснули в одном сезоне, они делают это снова и снова. Он более чем способен на это".



"Конечно, ты под давлением, когда провел один хороший год и от тебя ждут повторения. Думаю, он игрок топ-уровня, и он будет продолжать становиться лучше".



"Мы должны продолжать совершенствоваться как команда, с ним в составе. Мы должны облегчить бремя, которое лежит на его плечах в плане голов и спасения нас в тяжелых ситуациях. Помочь ему стать как можно лучше в составе нашей команды — это наша задача", - сообщил Милнер ESPN.