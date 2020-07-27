Клопп: "Облак стоит еще дороже"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не отрицает, что клуб потратил серьезные деньги на голкипера Алиссона, но привел в пример стража ворота "Атлетико" Яна Облака, который оценивается в еще более крупную сумму.

Этим летом "красные" обновили трансферный рекорд за вратаря, заплатив "Роме" 67 миллионов фунтов за Алиссона. Клопп не отрицает, что это очень большие деньги, но для сравнения привел в пример Облака: за того "Атлетико" требует в полтора раза больше.



"Все думают, что это какие-то сумасшедшие деньги, но правда в том, что только за такие деньги "Рома" могла его отпустить. Для примера отступные за Облака составляют сейчас 100 миллионов евро".



"Вратарей начали оценивать иначе, теперь они стоят гораздо дороже. Мы не знали, готова "Рома" отпустить Алиссона или нет, но в какой-то момент мы поняли, что он доступен для трансфера, и тогда мы начали действовать", - цитирует Клоппа ESPN.