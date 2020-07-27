"Эвертон" продал Дэви Классена в "Вердер"

Спустя год после приобретения плеймейкера Дэви Классена "Эвертон" расстался с полузащитником, продав его в немецкий "Вердер".

Год назад "ириски" заплатили чуть меньше 24 миллионов фунтов за Классена, но бывший игрок "Аякса" не смог проявить себя в Премьер-Лиге, в рамках которой провел всего 7 матчей или 251 минуту.



Новый тренер мерсисайдцев Марку Силва ясно дал понять, что не видит 25-летнего голландца в своих планах на сезон. Как и в случае с Уэйном Руни, боссы "Эвертона" посоветовали игроку заняться поиском нового клуба.



Этот процесс привел Дэви в "Вердер". Сегодня немецкий клуб объявил о покупке Классена – правда, не уточнив детали сделки и сумму, которую удалось отбить "ирискам".