"Эвертон" продал Дэви Классена в "Вердер"

Дэви Классен Спустя год после приобретения плеймейкера Дэви Классена "Эвертон" расстался с полузащитником, продав его в немецкий "Вердер".

Год назад "ириски" заплатили чуть меньше 24 миллионов фунтов за Классена, но бывший игрок "Аякса" не смог проявить себя в Премьер-Лиге, в рамках которой провел всего 7 матчей или 251 минуту.

Новый тренер мерсисайдцев Марку Силва ясно дал понять, что не видит 25-летнего голландца в своих планах на сезон. Как и в случае с Уэйном Руни, боссы "Эвертона" посоветовали игроку заняться поиском нового клуба.

Этот процесс привел Дэви в "Вердер". Сегодня немецкий клуб объявил о покупке Классена – правда, не уточнив детали сделки и сумму, которую удалось отбить "ирискам".




Метки Вердер, Классен, трансферы, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 27.07.2018 12:10

Количество просмотров Просмотров: 320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.07.2018 12:32 # manutd-20champ
    пожалеют ещё портовые лошары

    (ответить)

  2. ganinilyha 27.07.2018 12:12 # ganinilyha
    В Эвертоне жевнули не того чего-то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: