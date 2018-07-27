"Челси" не торопится с предложением по Игуаину

"Челси" до сих пор не оформил свой интерес к нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину в конкретное предложение.

По слухам, новый рулевой "Челси" Маурицио Сарри заинтересован в воссоединении с Игуаином, который несколько лет работал под его руководством в "Наполи" и показывал блестящую результативность.



Несмотря на то, что Гонсало и сам открыт к смене клуба, "синие" до сих пор не выходили на представителей "Ювентуса". Лондонцы не торопятся выдвигать официальное предложение по 30-летнему аргентинцу.



"Я не отрицаю, что с приходом Криштиану Роналду у нас стало слишком много атакующих игроков. Мы оценим ситуацию с Игуаином, но пока никаких конкретных предложений от "Челси" или "Милана" нам не поступало", - сообщил президент "Ювентуса" Беппе Маротта Sky Italia.