"Челси" не торопится с предложением по Игуаину

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри "Челси" до сих пор не оформил свой интерес к нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину в конкретное предложение.

По слухам, новый рулевой "Челси" Маурицио Сарри заинтересован в воссоединении с Игуаином, который несколько лет работал под его руководством в "Наполи" и показывал блестящую результативность.

Несмотря на то, что Гонсало и сам открыт к смене клуба, "синие" до сих пор не выходили на представителей "Ювентуса". Лондонцы не торопятся выдвигать официальное предложение по 30-летнему аргентинцу.

"Я не отрицаю, что с приходом Криштиану Роналду у нас стало слишком много атакующих игроков. Мы оценим ситуацию с Игуаином, но пока никаких конкретных предложений от "Челси" или "Милана" нам не поступало", - сообщил президент "Ювентуса" Беппе Маротта Sky Italia.




Метки Игуаин, Челси, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 27.07.2018 12:00

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