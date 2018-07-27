"Челси" не спрашивал мнения Сарри насчет Грина

Роб Грин "Челси" не интересовался мнением своего главного тренера Маурицио Сарри, подписывая голкипера Роба Грина.

Накануне "синие" официально объявили о заключении однолетнего контакта с Грином, который провел прошлый сезон в "Хаддерсфилде" и был доступен свободным агентом.

Как сообщает The Times, директор "Челси" Марина Грановская не консультировалась с Сарри по поводу кандидатуры 38-летнего англичанина, сразу договорившись о сделке с агентом Грина.

Тот факт, что клуб даже не поставил Сарри в известность о намерении подписать ветерана, не сильно расстроил итальянца, который отлично понимает, что Робу уготована лишь роль третьего голкипера на "Стэмфорд Бридж", позади Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро. Однако члены штаба Маурицио придерживаются иного мнения.

По информации издания, этот трансфер вызвал серьезное возмущение внутри клуба. Другие тренеры и скауты считают, что Грановская пренебрегла их рекомендациями и предпочла Грина лишь из-за лимита на доморощенных игроков.



Метки Грин, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.07.2018 12:33 # manutd-20champ
    кто такой сари

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  2. ma1efikus 27.07.2018 11:58 # ma1efikus
    Последнее предложение всё объясняет, но видимо тренерский штаб сильно далек от бюрократических моментов и поэтому недоволен

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  3. superperez101 27.07.2018 11:54 # superperez101
    это только начало, заодно указать Сарри что его мнение здесь не учитывается, и не будет.
    а еще даже сезон не начался.

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  4. farot 27.07.2018 11:43 # farot
    Конте ушел, а журналюги шарманку еще не сменили.

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  5. ganinilyha 27.07.2018 11:41 # ganinilyha
    Я бы поугорал с Грина в основе на весь сезон

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  6. mata-hazard 27.07.2018 11:23 # mata-hazard
    А смысл спрашивать если его брали сразу в глубокий запас?

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  7. mousta 27.07.2018 11:10 # mousta
    Хватит это терпеть!!

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