"Челси" не спрашивал мнения Сарри насчет Грина

"Челси" не интересовался мнением своего главного тренера Маурицио Сарри, подписывая голкипера Роба Грина.

Накануне "синие" официально объявили о заключении однолетнего контакта с Грином, который провел прошлый сезон в "Хаддерсфилде" и был доступен свободным агентом.



Как сообщает The Times, директор "Челси" Марина Грановская не консультировалась с Сарри по поводу кандидатуры 38-летнего англичанина, сразу договорившись о сделке с агентом Грина.



Тот факт, что клуб даже не поставил Сарри в известность о намерении подписать ветерана, не сильно расстроил итальянца, который отлично понимает, что Робу уготована лишь роль третьего голкипера на "Стэмфорд Бридж", позади Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро. Однако члены штаба Маурицио придерживаются иного мнения.



По информации издания, этот трансфер вызвал серьезное возмущение внутри клуба. Другие тренеры и скауты считают, что Грановская пренебрегла их рекомендациями и предпочла Грина лишь из-за лимита на доморощенных игроков.