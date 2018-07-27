"Челси" не спрашивал мнения Сарри насчет Грина
"Челси" не интересовался мнением своего главного тренера Маурицио Сарри, подписывая голкипера Роба Грина.
Накануне "синие" официально объявили о заключении однолетнего контакта с Грином, который провел прошлый сезон в "Хаддерсфилде" и был доступен свободным агентом.
Как сообщает The Times, директор "Челси" Марина Грановская не консультировалась с Сарри по поводу кандидатуры 38-летнего англичанина, сразу договорившись о сделке с агентом Грина.
Тот факт, что клуб даже не поставил Сарри в известность о намерении подписать ветерана, не сильно расстроил итальянца, который отлично понимает, что Робу уготована лишь роль третьего голкипера на "Стэмфорд Бридж", позади Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро. Однако члены штаба Маурицио придерживаются иного мнения.
По информации издания, этот трансфер вызвал серьезное возмущение внутри клуба. Другие тренеры и скауты считают, что Грановская пренебрегла их рекомендациями и предпочла Грина лишь из-за лимита на доморощенных игроков.
27.07.2018 11:00
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Последние комментарии:
кто такой сари
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Последнее предложение всё объясняет, но видимо тренерский штаб сильно далек от бюрократических моментов и поэтому недоволен
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это только начало, заодно указать Сарри что его мнение здесь не учитывается, и не будет.
а еще даже сезон не начался.
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Конте ушел, а журналюги шарманку еще не сменили.
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Я бы поугорал с Грина в основе на весь сезон
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А смысл спрашивать если его брали сразу в глубокий запас?
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Хватит это терпеть!!
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