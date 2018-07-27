Марко Груич готов снова уйти в аренду

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич подтвердил, кто готов к уходу в клуб, где будет иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне 22-летний серб побывал в аренде в "Кардиффе", проявив себя с лучшей стороны. И хотя сейчас Марко готовится к новой кампании с командой Юргена Клоппа, очередная командировка выглядит наиболее вероятным сценарием.



"Я собираюсь обсудить свою ситуацию с главным тренером и Майклом (Эдвардсом, спортивным директором) в ближайшие две недели".



"Сейчас я игрок "Ливерпуля", и я хочу проявить себя с лучшей стороны перед Юргеном. После турне у нас будет тренировочный сбор во Франции. Я постараюсь показать свои лучшие качества, а там будет видно".



"Каждый знает, что мы купили двух новых полузащитников, двух отличных игроков и отличных парней. На моей позиции много игроков, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель".



"Конечно, я бы предпочел отправиться куда-нибудь и играть, нежели просто остаться здесь и сидеть на лавке, играя лишь за резервную команду".



"Решать клубу, и какое бы решение они ни приняли, меня оно устроит", — сообщил Груич Liverpool Echo.