Марко Груич готов снова уйти в аренду
Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич подтвердил, кто готов к уходу в клуб, где будет иметь регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне 22-летний серб побывал в аренде в "Кардиффе", проявив себя с лучшей стороны. И хотя сейчас Марко готовится к новой кампании с командой Юргена Клоппа, очередная командировка выглядит наиболее вероятным сценарием.
"Я собираюсь обсудить свою ситуацию с главным тренером и Майклом (Эдвардсом, спортивным директором) в ближайшие две недели".
"Сейчас я игрок "Ливерпуля", и я хочу проявить себя с лучшей стороны перед Юргеном. После турне у нас будет тренировочный сбор во Франции. Я постараюсь показать свои лучшие качества, а там будет видно".
"Каждый знает, что мы купили двух новых полузащитников, двух отличных игроков и отличных парней. На моей позиции много игроков, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель".
"Конечно, я бы предпочел отправиться куда-нибудь и играть, нежели просто остаться здесь и сидеть на лавке, играя лишь за резервную команду".
"Решать клубу, и какое бы решение они ни приняли, меня оно устроит", — сообщил Груич Liverpool Echo.
27.07.2018 10:00
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Лишь бы опять головой не убился
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Усилит любую команду аплочки.
Крутой игрочелла.
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