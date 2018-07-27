Марко Груич готов снова уйти в аренду

Марко Груич Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич подтвердил, кто готов к уходу в клуб, где будет иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне 22-летний серб побывал в аренде в "Кардиффе", проявив себя с лучшей стороны. И хотя сейчас Марко готовится к новой кампании с командой Юргена Клоппа, очередная командировка выглядит наиболее вероятным сценарием.

"Я собираюсь обсудить свою ситуацию с главным тренером и Майклом (Эдвардсом, спортивным директором) в ближайшие две недели".

"Сейчас я игрок "Ливерпуля", и я хочу проявить себя с лучшей стороны перед Юргеном. После турне у нас будет тренировочный сбор во Франции. Я постараюсь показать свои лучшие качества, а там будет видно".

"Каждый знает, что мы купили двух новых полузащитников, двух отличных игроков и отличных парней. На моей позиции много игроков, поэтому давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель".

"Конечно, я бы предпочел отправиться куда-нибудь и играть, нежели просто остаться здесь и сидеть на лавке, играя лишь за резервную команду".

"Решать клубу, и какое бы решение они ни приняли, меня оно устроит", — сообщил Груич Liverpool Echo.



Метки Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 10:00

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  1. mcferson 27.07.2018 10:22 # mcferson
    Лишь бы опять головой не убился

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  2. electric 27.07.2018 10:02 # electric
    Усилит любую команду аплочки.
    Крутой игрочелла.

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