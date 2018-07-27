Бербатов предсказывает чемпионство "Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что его бывшие клубы займут два первых места в новом сезоне Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "Юнайтед", хоть и финишировал вторым, но катастрофически отстал от ставшего чемпионом "Манчестер Сити" — на 19 очков. "Шпоры" расположились еще в четырех очках ниже.



В отличие от Стива Макманамана, Бербатов не верит, что "горожанам" удастся защитить титул. А за пределы топ-4 болгарин отправляет "Челси" и "Арсенал".



"Первая четверка будет той же, что и в прошлом сезоне, но в таком порядке: "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".



"Я собирался назвать "Челси" из-за эффекта нового тренера, ожидая, что они начнут лучше играть с первых матчей, но все-таки я думаю, что "Ливерпуль" будет выше их, потому что они купили более классных игроков. Я ставлю на ту же четверку, что и в прошлом году", — сообщил Бербатов Betfair.