"Юнайтед" вернулся за Перишичем

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется приобрести вингера "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича.

Достоверно известно, что "красные дьяволы" охотились за Перишичем еще прошлым летом. И хотя Иван был готов отправиться на "Олд Траффорд", двум клубам не удалось договориться о размере компенсации.



Как утверждает Daily Mirror, острая ситуация вокруг Антони Мартиаля, который отчаянно жаждет покинуть Манчестер, заставила "Юнайтед" возобновить свой интерес к Перишичу. "Дьяволы" видят в Иване свою приоритетную цель на замену 22-летнему французу.



Оцененный в 70 миллионов фунтов Мартиаль сможет уйти из клуба лишь после того, как "Юнайтед" пригласит игрока ему на замену. Чтобы рассчитывать на приобретение Перишича, "дьяволам" придется предложить около 60 млн. фунтов — в полтора раза больше, чем год назад.