"Юнайтед" вернулся за Перишичем
"Манчестер Юнайтед" все еще надеется приобрести вингера "Интера" и сборной Хорватии Ивана Перишича.
Достоверно известно, что "красные дьяволы" охотились за Перишичем еще прошлым летом. И хотя Иван был готов отправиться на "Олд Траффорд", двум клубам не удалось договориться о размере компенсации.
Как утверждает Daily Mirror, острая ситуация вокруг Антони Мартиаля, который отчаянно жаждет покинуть Манчестер, заставила "Юнайтед" возобновить свой интерес к Перишичу. "Дьяволы" видят в Иване свою приоритетную цель на замену 22-летнему французу.
Оцененный в 70 миллионов фунтов Мартиаль сможет уйти из клуба лишь после того, как "Юнайтед" пригласит игрока ему на замену. Чтобы рассчитывать на приобретение Перишича, "дьяволам" придется предложить около 60 млн. фунтов — в полтора раза больше, чем год назад.
27.07.2018 08:00
Просмотров: 666
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это будет провальный трансфер, даже не смотря на успешное выступление в составе сборной Хорватии.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий