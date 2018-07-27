Люк Шоу: "Люди называли меня толстым, но это не так"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что претензии к нему по поводу лишнего веса никогда не были обоснованными.

В свое время еще Луи Ван Галь, предшественник Жозе Моуриньо на посту главного тренера "красных дьяволов", высказывал мнение, что у Шоу есть лишние килограммы. Однако 23-летний англичанин считает эту проблему надуманной.



"Полагаю, тебе лишь остается смириться с такого рода вещами, потому что позитивные и негативные вещи есть всегда. И то, и другое может сделать тебя сильнее".



"Мне не везло, потому что у меня были взлеты и падения при различных тренерах, но про меня никогда не было возможным сказать, что я не форме. Признаюсь честно, я отлично себя чувствую, и мне не терпится начать сезон, а проведенные во время турне минуты сделают мою форму еще лучше".



"Люди могли говорить, что я толстый, но я знаю свое тело. Я всегда выгляжу крупным, потому что у меня такая фигура. У меня строение тела наподобие Уэйна Руни", — цитирует Шоу The Guardian.



Также защитник заявил о намерении заработать новую сделку с "Юнайтед", а не просто автоматически продлить на 12 месяцев свой действующий контракт, который истекает следующим летом.



"Я не думаю, что хотел бы заключить новый контракт прямо сейчас, потому что хочу доказать людям, что заслуживаю этого. Я не хочу новый контракт из-за того, что в следующем году могу стать свободным агентом, и по этой причине им было бы лучше поскорее связать мое будущее. Я хочу подписать новый контракт, потому что заслуживаю его и потому что клуб рассчитывает на меня", — приводит слова Шоу Manchester Evening News.