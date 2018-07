Светская хроника за пятницу

"Лестер" отпустит Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" только за 80 миллионов фунтов. "Челси" лидирует в борьбе за Бернарда. Хатем Бен Арфа может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" остается приоритетной целью главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо для укрепления позиции центрального защитника. (The Independent)



"Лестер" готов отпустить защитника Харри Магуайра в "Юнайтед" только за 80 миллионов фунтов. (Daily Star)



"Лестер" обратил внимание на Бена Гибсона из "Мидлсбро" как на возможную замену для Магуайра. (Daily Mirror)



Если Магуайр окажется "Юнайтед" не по карману, "красные дьяволы" переключат свое внимание на Йерри Мину из "Барселоны". (Daily Mirror)



"Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Баварии" Артуро Видаля. (FcInterNews)



"Юнайтед" согласился отпустить защитника Маттео Дармиана из клуба. (Sky Sports)



Представители "Челси" отправились в Италию на переговоры по защитнику Даниэле Ругани, но по-прежнему отказываются платить требуемые "Ювентусом" 40 млн. фунтов. (The Times)



Также "Челси" интересен одноклубник Ругани Миралем Пьянич. (Calciomercato)



"Челси" лидирует в борьбе за вингера "Шахтера" Бернарда, который также имеет предложения от "Вест Хэма" и "Лестера". (Globo Esporte)



Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт не перейдет в "Челси". (Manchester Evening News)



"Реал" переключил внимание с плеймейкера "Челси" Эдена Азара на Эдинсона Кавани из ПСЖ. (AS)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уверен, что сможет подписать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша за 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Барселона" решила поспорить с "Арсеналом" за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего "Майнца" Йосинори Муто и сейчас ожидает разрешения на работу для японца. (Daily Mail)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении бывшего полузащитника "Ньюкасла" и ПСЖ Хатема Бен Арфа. (Foot365)



"Вест Хэм" обсуждает приобретение малийского нападающего "Порту" Муссы Марега, оцениваемого в 22 млн. фунтов. (Daily Mail)



Перед переходом в "Вест Хэм" полузащитник Джек Уилшир отказал "Фенербахче", который предлагал ему бонус в 8 млн. фунтов и возможность сыграть в Лиге Чемпионов. (Daily Star)



Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич откажет "Кристал Пэлас" и вернется в "Кардифф" на правах аренды. (Daily Express)



"Кристал Пэлас" сделал предложение о покупке полузащитника "Ромы" Максима Гоналона. (Corriere della Sera)



"Эвертон" составит конкуренцию "Пэлас" в борьбе за Гоналона. (Evening Standard)



Полузащитник "Эвертона" Дэвид Классен направляется в "Вердер" по сделке стоимостью 13 млн. фунов. (Liverpool Echo)



Полузащитник "Леванте" Джефферсон Лерма подал прошение о трансфере после того, как испанский клуб отклонил предложение "Борнмута" о его покупке. (Sky Sports)



"Стоук" оценил своего голкипера Джека Батленда в 30 млн. фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Интера" Жоау Мариу остается целью для "Вулверхэмптона". (Gazzetta dello Sport)



Другое



Рафаэль Бенитес останется во главе "Ньюкасла" до конца сезона. (The Times)



Спортивный директор "Милана" Леонардо опроверг слухи о переговорах с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. (Goal)



У "Вест Хэма" возникли проблемы с соответствием правилам финансового фейр-плей. (Bild)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустил товарищеский матч против "Сити" из-за проблем с шеей. (Sky Sports)



Полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньяму снова беспокоит колено, из-за которого он пропустил четыре месяца в прошлом сезоне. (The Sun)



У полузащитника "Вест Бромвича" Гарета Бэрри умер 39-летний брат в результате автомобильной аварии. (Liverpool Echo)