Антони Мартиаль не вернется в Америку к "Юнайтед"

Нападающий Антони Мартиаль сообщил своим партнерам по "Манчестер Юнайтед", что не собирается возвращаться в Америку, где проводят свое предсезонное турне "красные дьяволы".

На текущей неделе стало известно, что 22-летний француз покинул расположение своего клуба и вернулся из Лос-Анджелеса в Париж, чтобы присутствовать на родах своей подруги. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо затем намекнул, что Антони не спрашивал ни у кого разрешения и уехал домой по собственной инициативе.



"Я узнал, что Мартиаль собрался в Париж, лишь когда он сказал мне об этом два или три дня назад. Когда речь заходит об обстоятельствах личного характера, каждый склонен считать, что игрок поступает правильно".



"Если человек собирается стать отцом — в его случае это во второй раз — и решает, что ему важно отлучиться, никто не имеет права препятствовать ему", — говорил Моуриньо.



Накануне экс-игрок "Монако" поведал в инстаграме, что у него родился сын, однако The Times утверждает, что Антони не собирается возвращаться в Америку, где "дьяволам" еще предстоит сыграть два матча.



Мартиаль по-прежнему жаждет покинуть "Юнайтед" и не собирается снова работать с Моуриньо, который, как утверждает издание, остался зол на своего подопечного из-за внезапного отъезда.



Добавим, что "Юнайтед" будет непросто отыскать покупателя на Мартиаля. Во-первых, "дьяволы" не хотят отпускать игрока к своим конкурентам вроде "Челси" и "Тоттенхэма". Во-вторых, Антони был оценен в 80 миллионов фунтов, а предложить такие деньги пока никто не отважился.