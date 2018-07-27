Голкипер "Бернли" Ник Поуп получил серьезную травму плеча в квалификационном матче Лиги Европы против "Абердина".

В четверг вечером "бордовые" добились ничейного результата в гостях у "Абердина" в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (1:1). Эта игра была закончена для Поупа, досрочно прервавшего свой отпуск после ЧМ-2018, уже на 14-й минуте.



26-летний Поуп, который был резервным вратарем сборной Англии на мундиале в России, повредил свое плечо после борьбы на втором этаже за мяч и неудачного приземления на газон. Ник был немедленно доставлен в госпиталь, и главный тренер "Бернли" Шон Дайч заранее готовится к плохим новостям.



"У Ника травма плеча. Нам нужно подождать, но травма, скорее, выглядит серьезной, чем нет", — цитирует Дайча The Independent.



Напомним, Поуп стал первым номером "Бернли" лишь в прошлом сезоне, на старте которого его конкурент Том Хитон выбыл из строя тоже с травмой плеча.