Шакири надеется выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов со своим новым клубом.
Перебравшись на "Энфилд" из "Стоука" за 13.5 миллионов фунтов ранее в июле, в среду Шакири провел свою первую тренировку с командой Юргена Клоппа и теперь готов сражаться за место в стартовом составе.
В 2013 году Джердан уже выигрывал Лигу Чемпионов с "Баварией" и теперь надеется добавить еще одну медаль в коллекцию.
"Надеюсь, я смогу повторить это, потому что я знаю, что ты чувствуешь, выиграв Лигу Чемпионов".
"Это по-настоящему удивительное ощущение, и я думаю, мы сможем сделать это. У нас хороший уровень мастерства — особенно после прихода новых игроков. Я предвкушаю новый сезон и надеюсь, мы, наконец, начнем выигрывать трофеи".
"Думаю, важнее всего — быть успешным, а чтобы быть успешным, тебе необходимы титулы и трофеи. Надеюсь, мы возьмем несколько в этом году", — сообщил Шакири Sky Sports.
27.07.2018 00:05
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Последние комментарии:
только тебя не хватало для трофеев, теперь посыпятся крышки от унитаза.
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Если Мане и Салах будут живы здоровы, то Шакири в лучшем случае на 10 последних минут выходить будет и в КЛ рубиться.
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Тебя взяли для лавки. Надеется он.
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Болелы Ливерпуля, объясните мне плз на какой позиции и при какой схеме его видете?
Источник: http://fapl.ru/posts/64100/
они его взяли не на позицию. Они его взяли из-за медальки. Теперь в передовом колхозе две медальки - Ловрен и Шакири, и кубок в штанах у старДРИЩА
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Болелы Ливерпуля, объясните мне плз на какой позиции и при какой схеме его видете?
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