Шакири надеется выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов со своим новым клубом.

Перебравшись на "Энфилд" из "Стоука" за 13.5 миллионов фунтов ранее в июле, в среду Шакири провел свою первую тренировку с командой Юргена Клоппа и теперь готов сражаться за место в стартовом составе.



В 2013 году Джердан уже выигрывал Лигу Чемпионов с "Баварией" и теперь надеется добавить еще одну медаль в коллекцию.



"Надеюсь, я смогу повторить это, потому что я знаю, что ты чувствуешь, выиграв Лигу Чемпионов".



"Это по-настоящему удивительное ощущение, и я думаю, мы сможем сделать это. У нас хороший уровень мастерства — особенно после прихода новых игроков. Я предвкушаю новый сезон и надеюсь, мы, наконец, начнем выигрывать трофеи".



"Думаю, важнее всего — быть успешным, а чтобы быть успешным, тебе необходимы титулы и трофеи. Надеюсь, мы возьмем несколько в этом году", — сообщил Шакири Sky Sports.