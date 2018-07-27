Шакири надеется выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов со своим новым клубом.

Перебравшись на "Энфилд" из "Стоука" за 13.5 миллионов фунтов ранее в июле, в среду Шакири провел свою первую тренировку с командой Юргена Клоппа и теперь готов сражаться за место в стартовом составе.

В 2013 году Джердан уже выигрывал Лигу Чемпионов с "Баварией" и теперь надеется добавить еще одну медаль в коллекцию.

"Надеюсь, я смогу повторить это, потому что я знаю, что ты чувствуешь, выиграв Лигу Чемпионов".

"Это по-настоящему удивительное ощущение, и я думаю, мы сможем сделать это. У нас хороший уровень мастерства — особенно после прихода новых игроков. Я предвкушаю новый сезон и надеюсь, мы, наконец, начнем выигрывать трофеи".

"Думаю, важнее всего — быть успешным, а чтобы быть успешным, тебе необходимы титулы и трофеи. Надеюсь, мы возьмем несколько в этом году", — сообщил Шакири Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.07.2018 01:15 # manutd-20champ
    только тебя не хватало для трофеев, теперь посыпятся крышки от унитаза.

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  2. brown-ale 27.07.2018 00:38 # brown-ale
    Если Мане и Салах будут живы здоровы, то Шакири в лучшем случае на 10 последних минут выходить будет и в КЛ рубиться.

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  3. suddenly 27.07.2018 00:27 # suddenly
    Тебя взяли для лавки. Надеется он.

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  4. kojan 27.07.2018 00:15 # kojan
    Болелы Ливерпуля, объясните мне плз на какой позиции и при какой схеме его видете?

    Источник: http://fapl.ru/posts/64100/
    они его взяли не на позицию. Они его взяли из-за медальки. Теперь в передовом колхозе две медальки - Ловрен и Шакири, и кубок в штанах у старДРИЩА

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  5. only--liverpool 27.07.2018 00:08 # only--liverpool
    Болелы Ливерпуля, объясните мне плз на какой позиции и при какой схеме его видете?

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