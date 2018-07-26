"Бернли" сыграл вничью с "Абердином"

"Бернли" свел вничью свой первый матч в еврокубках за последние полвека — 1:1 против "Абердина" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч в Шотландии начался для команды Шона Дайча неудачно — уже на 14-й минуте голкипер Ник Поуп покинул поле с травмой, а на 19-й минуте "бордовые" пропустили с пенальти.



Однако "Бернли" проявил характер, и за 10 минут до конца вышедший на замену Сэм Вокс сравнял счет — 1:1.



Таким образом, теперь все решится в ответном матче на "Терф Мур" через неделю. В 3-м раунде победителя этой пары уже поджидает турецкий "Истанбул Башакшехир".



"Абердин" (Шотландия) — "Бернли" (Англия) — 1:1 (1:0)



Голы: Макай-Стивен 19 (пен) — Вокс 80.



"Бернли": Поуп (Линдегор 14), Лоутон, Корк, Тарковски, Ми, Гудмундссон, Вуд, Хендрик (Вокс 67), Вествуд, Уорд, Леннон.