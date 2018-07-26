"Бернли" сыграл вничью с "Абердином"

Сэм Вокс "Бернли" свел вничью свой первый матч в еврокубках за последние полвека — 1:1 против "Абердина" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч в Шотландии начался для команды Шона Дайча неудачно — уже на 14-й минуте голкипер Ник Поуп покинул поле с травмой, а на 19-й минуте "бордовые" пропустили с пенальти.

Однако "Бернли" проявил характер, и за 10 минут до конца вышедший на замену Сэм Вокс сравнял счет — 1:1.

Таким образом, теперь все решится в ответном матче на "Терф Мур" через неделю. В 3-м раунде победителя этой пары уже поджидает турецкий "Истанбул Башакшехир".

"Абердин" (Шотландия) — "Бернли" (Англия) — 1:1 (1:0)

Голы: Макай-Стивен 19 (пен) — Вокс 80.

"Бернли": Поуп (Линдегор 14), Лоутон, Корк, Тарковски, Ми, Гудмундссон, Вуд, Хендрик (Вокс 67), Вествуд, Уорд, Леннон.



Метки Абердин, Бернли, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 23:45

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