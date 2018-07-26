Тьерри Анри имеет четыре предложения о работе
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что в следующем месяце получит первую в своей жизни тренерскую работу.
На прошлой неделе 40-летний француз объявил об уходе с должности телевизионного эксперта, и почти сразу же Анри принялись сватать в "Астон Виллу".
Однако новые совладельцы бирмингемского клуба так и не решились избавиться от опытного Стива Брюса, который в прошлом сезоне довел "вилланов" до финала плей-офф Чемпионшипа.
Тем не менее, как утверждает Daily Mirror, Тьерри не отказался от своих планов насчет тренерской карьеры и имеет на руках четыре других интересных предложения.
Ближайшие две недели Анри, свободно разговаривающий на французском, английском, испанском и итальянском, собирается посвятить рассмотрению имеющихся у него вариантов. Отметим, что Тьерри все еще остается ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
26.07.2018 23:00
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