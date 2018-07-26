"Тоттенхэм" объявил название своего нового стадиона
"Тоттенхэм" объявил, что новый стадион клуба, строительство которого находится в завершающей стадии, будет именоваться как "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Ранее ходили слухи, что "шпоры" могут сохранить название "Уайт Харт Лэйн", на месте которого как раз и строится новая 62-тысячная арена. Также клуб рассматривал вариант с переименованием стадиона под бренд какого-нибудь спонсора.
Однако руководство клуба из Северного Лондона решило поступить иначе и назвало свой новый стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Tottenham Hotspur Stadium), причем буква "A" в слове "Stadium" стилизована в виде стрелки, указывающей на север.
Также "шпоры" объявили, что первый тестовый матч на новом стадионе будет сыгран в понедельник 27 августа. В этот день здесь сойдутся резервные команды "Тоттенхэма" и "Брайтона". Вторым тестовым матчем станет встреча легенд "Тоттенхэма" и "Баварии" 1 сентября.
26.07.2018 22:00
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