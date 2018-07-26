Макманаман сделал прогноз на сезон Премьер-Лиги 2018/19

Бывший игрок сборной Англии Стив Макманаман, отметившийся блестящими прогнозами во время Чемпионата Мира, считает, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершат новый сезон Премьер-Лиги за пределами топ-4, а титул снова возьмет "Манчестер Сити".

Напомним, Макманаман корректно предсказал исход 12 из 14 матчей плей-офф ЧМ-2018, а также угадал, что мундиаль в России выиграет сборная Франции.



На текущей неделе эксперт BT Sport поделился и своими ожиданиями в отношении сезона Премьер-Лиги 2018/19. Стив считает, что "Сити" удастся защитить чемпионский титул, тогда как из соседи из "Юнайтед" провалят кампанию.



"Кто, как я думаю, попадет в топ-4? "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал".



"Манчестер Сити" в настолько доминирующей манере выиграл титул в прошлом сезоне, что остается гадать, смогут ли они продолжать в том же духе. Они определенно будут фаворитами на титул".



"Они блестяще провели прошлый сезон. Они купили Рияда Махреза, и мне кажется, что они могут еще совершить какое-нибудь приобретение, поэтому остальным придется их догонять".



"Они фавориты на победу в Премьер-Лиге и будут внушать страх некоторым из больших команд в Европе. Английские команды снова будут фаворитами в Лиге Чемпионов", — цитирует Макманамана Daily Express.