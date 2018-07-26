Макманаман сделал прогноз на сезон Премьер-Лиги 2018/19

Стив Макманаман Бывший игрок сборной Англии Стив Макманаман, отметившийся блестящими прогнозами во время Чемпионата Мира, считает, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершат новый сезон Премьер-Лиги за пределами топ-4, а титул снова возьмет "Манчестер Сити".

Напомним, Макманаман корректно предсказал исход 12 из 14 матчей плей-офф ЧМ-2018, а также угадал, что мундиаль в России выиграет сборная Франции.

На текущей неделе эксперт BT Sport поделился и своими ожиданиями в отношении сезона Премьер-Лиги 2018/19. Стив считает, что "Сити" удастся защитить чемпионский титул, тогда как из соседи из "Юнайтед" провалят кампанию.

"Кто, как я думаю, попадет в топ-4? "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал".

"Манчестер Сити" в настолько доминирующей манере выиграл титул в прошлом сезоне, что остается гадать, смогут ли они продолжать в том же духе. Они определенно будут фаворитами на титул".

"Они блестяще провели прошлый сезон. Они купили Рияда Махреза, и мне кажется, что они могут еще совершить какое-нибудь приобретение, поэтому остальным придется их догонять".

"Они фавориты на победу в Премьер-Лиге и будут внушать страх некоторым из больших команд в Европе. Английские команды снова будут фаворитами в Лиге Чемпионов", — цитирует Макманамана Daily Express.



Метки Макманаман, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 21:00

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  1. brown-ale 26.07.2018 21:47 # brown-ale
    Не понимаю возмущения. Адекватный прогноз.

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  2. dragonishka 26.07.2018 21:45 # dragonishka
    Никто даже представить себе не может, каким будет Арсенал без Венгера, но этот гений его включил в четверку, прогнозы пальцем в небо.

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  3. satellite 26.07.2018 21:40 # satellite
    Адекватно на 75%.
    Для колбасника процент хороший.

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  4. farot 26.07.2018 21:32 # farot
    Колбасники те еще прогнозисты

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  5. olegxit 26.07.2018 21:24 # olegxit
    Он случайно не был капитаном ливерных :)

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  6. mazinho-united 26.07.2018 21:07 # mazinho-united
    Еще бы экс лузерхульский и щитевский игрок скажет что юнайтед финиширует в 4ке. Знает что про него все забудут к концу след сезона

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  7. awesome-arsenal 26.07.2018 21:07 # awesome-arsenal
    скам убогий футбол, шольси просто шольси

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  8. only--liverpool 26.07.2018 21:02 # only--liverpool
    Зачетно обоссал пенисом пенсов

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