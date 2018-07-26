Макманаман сделал прогноз на сезон Премьер-Лиги 2018/19
Бывший игрок сборной Англии Стив Макманаман, отметившийся блестящими прогнозами во время Чемпионата Мира, считает, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершат новый сезон Премьер-Лиги за пределами топ-4, а титул снова возьмет "Манчестер Сити".
Напомним, Макманаман корректно предсказал исход 12 из 14 матчей плей-офф ЧМ-2018, а также угадал, что мундиаль в России выиграет сборная Франции.
На текущей неделе эксперт BT Sport поделился и своими ожиданиями в отношении сезона Премьер-Лиги 2018/19. Стив считает, что "Сити" удастся защитить чемпионский титул, тогда как из соседи из "Юнайтед" провалят кампанию.
"Кто, как я думаю, попадет в топ-4? "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал".
"Манчестер Сити" в настолько доминирующей манере выиграл титул в прошлом сезоне, что остается гадать, смогут ли они продолжать в том же духе. Они определенно будут фаворитами на титул".
"Они блестяще провели прошлый сезон. Они купили Рияда Махреза, и мне кажется, что они могут еще совершить какое-нибудь приобретение, поэтому остальным придется их догонять".
"Они фавориты на победу в Премьер-Лиге и будут внушать страх некоторым из больших команд в Европе. Английские команды снова будут фаворитами в Лиге Чемпионов", — цитирует Макманамана Daily Express.
26.07.2018 21:00
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Последние комментарии:
Не понимаю возмущения. Адекватный прогноз.
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Никто даже представить себе не может, каким будет Арсенал без Венгера, но этот гений его включил в четверку, прогнозы пальцем в небо.
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Адекватно на 75%.
Для колбасника процент хороший.
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Колбасники те еще прогнозисты
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Он случайно не был капитаном ливерных :)
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Еще бы экс лузерхульский и щитевский игрок скажет что юнайтед финиширует в 4ке. Знает что про него все забудут к концу след сезона
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скам убогий футбол, шольси просто шольси
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Зачетно обоссал пенисом пенсов
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