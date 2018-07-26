Эмери: "Думаю, Рэмси останется в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что полузащитник Аарон Рэмси останется на "Эмирейтс".
Ранее на текущей неделе Рэмси поведал, что по-прежнему далек от продления своего контракта, истекающего следующим летом. Аарон лишь сообщил, что не принимает участия в переговорах и полностью поручает решить этот вопрос своему агенту и клубу.
Что касается Эмери, то новый наставник "канониров" очень высоко ценит 27-летнего валлийца. Унаи не ожидает, что Аарон будет продан в это трансферное окно, независимо от контрактной ситуации.
"Футбол меняется с каждым днем, и это непросто. По этой причине я думаю о сегодняшнем матче, о завтрашней тренировке, а затем о матче в субботу, рассчитывая на важного игрока, которым мы здесь обладаем в лице Аарона".
"Аарон — важный игрок для нас, а его контракт — это вопрос для клуба и игрока. Если вы спрашиваете меня, то я хочу сохранить его у нас. Хочу, чтобы он работал с нами и был важным членом команды. Думаю, он останется с нами", — цитирует Эмери Sky Sports.
26.07.2018 20:00
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