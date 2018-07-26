"Лестер" готов блокировать любые предложения по Магуайру

Харри Магуайр "Лестер" готов блокировать любые предложения по Харри Магуайру и надеется склонить своего защитника к новому контракту.

Сегодня утром стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обратился к своим коллегам с "Кинг Пауэр" и выразил намерение приобрести 25-летнего Магуайра, чья стоимость после яркого выступления на Чемпионате Мира в России возросла до 65 миллионов фунтов.

Однако BBC утверждает, что "Лестер" готов отвергнуть предложение любого размера по Харри. Одновременно с этим "лисы" собираются пригласить своего защитника к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества на более выгодных условиях.

Проблема для "Лестера" может возникнуть лишь в том случае, если Магуайр откажется от новой сделки и выразит желание перейти в "Юнайтед".

Добавим, что после своего перехода из "Халла" за 17 млн. фунтов год назад Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.07.2018 19:36 # manutd-20champ
    та не нужен нахуй, лестер блокируй его быстрее

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  2. fc-oil 26.07.2018 19:30 # fc-oil
    Провел пару добротных матчей на ЧМ и уже под 70 млн. лол
    Чем он лучше Стоунса, Кэхила и прочих Смолингов?

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  3. role-playin 26.07.2018 19:23 # role-playin
    Норм поссали на красную помойку.

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