"Лестер" готов блокировать любые предложения по Магуайру
"Лестер" готов блокировать любые предложения по Харри Магуайру и надеется склонить своего защитника к новому контракту.
Сегодня утром стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обратился к своим коллегам с "Кинг Пауэр" и выразил намерение приобрести 25-летнего Магуайра, чья стоимость после яркого выступления на Чемпионате Мира в России возросла до 65 миллионов фунтов.
Однако BBC утверждает, что "Лестер" готов отвергнуть предложение любого размера по Харри. Одновременно с этим "лисы" собираются пригласить своего защитника к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества на более выгодных условиях.
Проблема для "Лестера" может возникнуть лишь в том случае, если Магуайр откажется от новой сделки и выразит желание перейти в "Юнайтед".
Добавим, что после своего перехода из "Халла" за 17 млн. фунтов год назад Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
26.07.2018 19:00
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Последние комментарии:
та не нужен нахуй, лестер блокируй его быстрее
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Провел пару добротных матчей на ЧМ и уже под 70 млн. лол
Чем он лучше Стоунса, Кэхила и прочих Смолингов?
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Норм поссали на красную помойку.
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