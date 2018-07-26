"Лестер" готов блокировать любые предложения по Магуайру

"Лестер" готов блокировать любые предложения по Харри Магуайру и надеется склонить своего защитника к новому контракту.

Сегодня утром стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обратился к своим коллегам с "Кинг Пауэр" и выразил намерение приобрести 25-летнего Магуайра, чья стоимость после яркого выступления на Чемпионате Мира в России возросла до 65 миллионов фунтов.



Однако BBC утверждает, что "Лестер" готов отвергнуть предложение любого размера по Харри. Одновременно с этим "лисы" собираются пригласить своего защитника к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества на более выгодных условиях.



Проблема для "Лестера" может возникнуть лишь в том случае, если Магуайр откажется от новой сделки и выразит желание перейти в "Юнайтед".



Добавим, что после своего перехода из "Халла" за 17 млн. фунтов год назад Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.