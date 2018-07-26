Грановская обсудит с Абрамовичем трансферные планы "Челси"

Марина Грановская Директор "Челси" Марина Грановская отправилась в Ниццу, чтобы обсудить с владельцем клуба Романом Абрамовичем трансферные планы на остаток окна.

За две недели до старта нового сезона "синие" могут похвастать лишь приобретением полузащитника Жоржиньо и подписанием голкипера Роба Грина на правах свободного агента. Естественно, новый тренер "Челси" Маурицио Сарри вправе считать такое усиление недостаточным.

Среди прочих целей "Челси" значатся Даниэле Ругани и Гонсало Игуаин из "Ювентуса", однако пока переговоры по ним не увенчались успехом.

Пользуясь тем, что в субботу "Челси" проведет товарищеский матч против "Интера" в Ницце, Грановская направилась в этот французский город, чтобы договориться с Абрамовичем о стратегии клуба на остаток окна.

Как сообщает Evening Standard, предложение "синих" в 44.2 миллиона фунтов по Ругани до сих пор не принято "Ювентусом", поэтому "Челси" должен быть готов обратиться к альтернативным вариантам.



Метки Абрамович, Грановская, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 18:00

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  1. skydreams 26.07.2018 18:43 # skydreams
    Вот он - корень проблем Челси

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  2. only--liverpool 26.07.2018 18:35 # only--liverpool
    Уебать бы ей с вертушки в носяру...

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  3. narcot 26.07.2018 18:20 # narcot
    женщина-пуля

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  4. kojan 26.07.2018 18:11 # kojan
    а у Ромы, однако вкус...

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  5. only--liverpool 26.07.2018 18:10 # only--liverpool
    Шлюха жидовская

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  6. hollywood-hoe 26.07.2018 18:06 # hollywood-hoe
    норм глотка, рабочая

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  7. chelsea-69 26.07.2018 18:04 # chelsea-69
    Какое такое Ругани, вы чё. Где нападающие?

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  8. electric 26.07.2018 18:03 # electric
    В современном мире, когда есть Скайп, Вайбер, она летит к абраша? Она что, прикалывается? Или она летит обслужить хозяина?

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