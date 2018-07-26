Грановская обсудит с Абрамовичем трансферные планы "Челси"
Директор "Челси" Марина Грановская отправилась в Ниццу, чтобы обсудить с владельцем клуба Романом Абрамовичем трансферные планы на остаток окна.
За две недели до старта нового сезона "синие" могут похвастать лишь приобретением полузащитника Жоржиньо и подписанием голкипера Роба Грина на правах свободного агента. Естественно, новый тренер "Челси" Маурицио Сарри вправе считать такое усиление недостаточным.
Среди прочих целей "Челси" значатся Даниэле Ругани и Гонсало Игуаин из "Ювентуса", однако пока переговоры по ним не увенчались успехом.
Пользуясь тем, что в субботу "Челси" проведет товарищеский матч против "Интера" в Ницце, Грановская направилась в этот французский город, чтобы договориться с Абрамовичем о стратегии клуба на остаток окна.
Как сообщает Evening Standard, предложение "синих" в 44.2 миллиона фунтов по Ругани до сих пор не принято "Ювентусом", поэтому "Челси" должен быть готов обратиться к альтернативным вариантам.
26.07.2018 18:00
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Вот он - корень проблем Челси
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Уебать бы ей с вертушки в носяру...
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женщина-пуля
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а у Ромы, однако вкус...
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Шлюха жидовская
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норм глотка, рабочая
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Какое такое Ругани, вы чё. Где нападающие?
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В современном мире, когда есть Скайп, Вайбер, она летит к абраша? Она что, прикалывается? Или она летит обслужить хозяина?
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