Грановская обсудит с Абрамовичем трансферные планы "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская отправилась в Ниццу, чтобы обсудить с владельцем клуба Романом Абрамовичем трансферные планы на остаток окна.

За две недели до старта нового сезона "синие" могут похвастать лишь приобретением полузащитника Жоржиньо и подписанием голкипера Роба Грина на правах свободного агента. Естественно, новый тренер "Челси" Маурицио Сарри вправе считать такое усиление недостаточным.



Среди прочих целей "Челси" значатся Даниэле Ругани и Гонсало Игуаин из "Ювентуса", однако пока переговоры по ним не увенчались успехом.



Пользуясь тем, что в субботу "Челси" проведет товарищеский матч против "Интера" в Ницце, Грановская направилась в этот французский город, чтобы договориться с Абрамовичем о стратегии клуба на остаток окна.



Как сообщает Evening Standard, предложение "синих" в 44.2 миллиона фунтов по Ругани до сих пор не принято "Ювентусом", поэтому "Челси" должен быть готов обратиться к альтернативным вариантам.