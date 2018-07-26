Фергюсон планирует снова посещать матчи "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон впервые выступил с заявлением после перенесенной операции и поведал о своих планах вернуться на трибуны "Олд Траффорд".
Напомним, в начале мая 76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сэр Алекс был погружен в искусственную кому и перенес операцию.
В прошлом месяце шотландец был выписан из госпиталя, а сегодня сделал официальное заявление, поблагодарив медицинский персонал за оказанную помощь.
С момента ухода на пенсию в 2013 году Фергюсон регулярно присутствовал на домашних матчах "красных дьяволов", и в новом сезоне сэр Алекс намерен к этому вернуться.
"В заключение скажу, что с течение сезона я вернусь, чтобы наблюдать за командой. А пока желаю всего наилучшего Жозе и игрокам. Большое вам спасибо", — сообщил Фергюсон.
On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.— Manchester United (@ManUtd) 26 июля 2018 г.
Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.
Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e
26.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
АБСОЛЮТНО ВЕЛИКИЙ!!!!
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Где шутки про легендарный рот сафА
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С такой блевотной игрой команды это напоминает попытку суицида. Видать старик в депрессии.
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не вздумай Сэр. этот португальский цыган в могилу заведёт.
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Дед всех переживет.
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дед опять в больничку захотел, походу понравилось
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