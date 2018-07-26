Фергюсон планирует снова посещать матчи "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон впервые выступил с заявлением после перенесенной операции и поведал о своих планах вернуться на трибуны "Олд Траффорд".

Напомним, в начале мая 76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сэр Алекс был погружен в искусственную кому и перенес операцию.

В прошлом месяце шотландец был выписан из госпиталя, а сегодня сделал официальное заявление, поблагодарив медицинский персонал за оказанную помощь.

С момента ухода на пенсию в 2013 году Фергюсон регулярно присутствовал на домашних матчах "красных дьяволов", и в новом сезоне сэр Алекс намерен к этому вернуться.

"В заключение скажу, что с течение сезона я вернусь, чтобы наблюдать за командой. А пока желаю всего наилучшего Жозе и игрокам. Большое вам спасибо", — сообщил Фергюсон.



Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 17:00

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  1. kojan 26.07.2018 18:08 # kojan
    АБСОЛЮТНО ВЕЛИКИЙ!!!!

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  2. chelsea-69 26.07.2018 18:07 # chelsea-69
    Где шутки про легендарный рот сафА

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  3. gerrard08 26.07.2018 17:55 # gerrard08
    С такой блевотной игрой команды это напоминает попытку суицида. Видать старик в депрессии.

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  4. manutd-20champ 26.07.2018 17:35 # manutd-20champ
    не вздумай Сэр. этот португальский цыган в могилу заведёт.

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  5. brown-ale 26.07.2018 17:10 # brown-ale
    Дед всех переживет.

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  6. frankylamp 26.07.2018 17:02 # frankylamp
    дед опять в больничку захотел, походу понравилось

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