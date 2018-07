Фергюсон планирует снова посещать матчи "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон впервые выступил с заявлением после перенесенной операции и поведал о своих планах вернуться на трибуны "Олд Траффорд".

Напомним, в начале мая 76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сэр Алекс был погружен в искусственную кому и перенес операцию.



В прошлом месяце шотландец был выписан из госпиталя, а сегодня сделал официальное заявление, поблагодарив медицинский персонал за оказанную помощь.



С момента ухода на пенсию в 2013 году Фергюсон регулярно присутствовал на домашних матчах "красных дьяволов", и в новом сезоне сэр Алекс намерен к этому вернуться.



"В заключение скажу, что с течение сезона я вернусь, чтобы наблюдать за командой. А пока желаю всего наилучшего Жозе и игрокам. Большое вам спасибо", — сообщил Фергюсон.





On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e