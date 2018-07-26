"Эвертон" на пороге приобретения Йерри Мины

"Эвертон" находится на пороге приобретения центрального защитника "Барселоны" Йерри Мины, увеличив свое предложение до 27 миллионов фунтов.

Напомним, Мина прибыл на "Ноу Камп" лишь в январе. Изначально Йерри был настроен сражаться за свое будущее в клубе, однако "Барселона" решила выслушать предложения насчет игрока, ярко себя проявившего на Чемпионате Мира в Россию.



Если первое предложение "Эвертона" по 23-летнему колумбийцу составило только 15 млн. фунтов, то теперь "ириски" предлагают уже 27 млн. фунтов, и это делает их фаворитом в борьбе за Мину.



По информации Goal, чемпионы Ла Лиги готовы согласиться на свежее предложение "Эвертона", несмотря на то, что интерес к Йерри также проявляют "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", дортмундская "Боруссия" и "Лион".



Более того, сообщается, что "Эвертон" уже вступил в переговоры с агентом и дядей защитника Джейром Миной, чтобы обсудить условия личного контракта и роль Йерри в команде Марку Силвы.