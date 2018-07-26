"Челси" назвал "Милану" цену за Морату

"Челси" сообщил "Милану" о своей готовности отпустить нападающего Альваро Морату, но только за 62 миллиона фунтов.

По информации Sky Sports, новый спортивный директор "россонери" Леонардо проверил серию телефонных переговоров со своими коллегами со "Стэмфорд Бридж". Предполагается, что сам Альваро заинтересован в возвращении в Серию А, где он с успехом выступал за "Ювентус".



В данный момент переговоры продолжаются, однако у двух клубов остаются разногласия относительно стоимости 25-летнего испанца, и по этой причине "Милан" вынужден сохранять интерес к Гонсало Игуаину и Радамелю Фалькао как к альтернативам Мораты.



К слову, на Игуаина претендуют и сами "синие", чей новый тренер Маурицио Сарри знаком с аргентинцем по периоду совместной работы в "Наполи". В сезоне 2015/16 Гонсало забил 36 голов в 35 матчах за неаполитанский клуб.



Что касается Мораты, то он провел в "Челси" лишь один сезон, будучи приглашенным на замену Диего Косте. Альваро забил 11 голов в 31 матче Премьер-Лиги, а в концовке кампании стал проигрывать конкуренцию за место в стартовом составе Оливье Жиру.