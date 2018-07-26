Моуриньо просит Янга выйти из отпуска
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил защитника Эшли Янга прервать отпуск и присоединиться к команде.
Из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота, а также в свете предстоящей продажи Матео Дармиана у "красных дьяволов" фактически не осталось игроков, которые могут сыграть на правом фланге защиты.
Решение этой проблемы Моуриньо предложил после товарищеского матча с "Миланом" сегодня ночью. Жозе надеется, что Янг выйдет из отпуска раньше времени и поможет решить проблему.
"Эшли может сыграть правого защитника, это один из вариантов. Сейчас он на каникулах, и пока я не знаю, предпочтет он продолжать отдыхать или вернется в команду раньше времени", - сообщил Моуриньо The Independent.
26.07.2018 14:00
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Жозе походу говна птичьего въебал, маринует на банке Шоу. Такого таланта всрал.
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Ну как можно с таким финансированием быть таким дауничем как моур?
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