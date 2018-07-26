Моуриньо просит Янга выйти из отпуска

Янг и Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил защитника Эшли Янга прервать отпуск и присоединиться к команде.

Из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота, а также в свете предстоящей продажи Матео Дармиана у "красных дьяволов" фактически не осталось игроков, которые могут сыграть на правом фланге защиты.

Решение этой проблемы Моуриньо предложил после товарищеского матча с "Миланом" сегодня ночью. Жозе надеется, что Янг выйдет из отпуска раньше времени и поможет решить проблему.

"Эшли может сыграть правого защитника, это один из вариантов. Сейчас он на каникулах, и пока я не знаю, предпочтет он продолжать отдыхать или вернется в команду раньше времени", - сообщил Моуриньо The Independent.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Янг

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1193

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. g3ndalf 26.07.2018 15:10 # g3ndalf
    Жозе походу говна птичьего въебал, маринует на банке Шоу. Такого таланта всрал.

    (ответить)

  2. best-fanunited 26.07.2018 14:17 # best-fanunited
    Ну как можно с таким финансированием быть таким дауничем как моур?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: