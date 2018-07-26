Моуриньо просит Янга выйти из отпуска

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил защитника Эшли Янга прервать отпуск и присоединиться к команде.

Из-за травм Антонио Валенсии и новичка Диогу Далота, а также в свете предстоящей продажи Матео Дармиана у "красных дьяволов" фактически не осталось игроков, которые могут сыграть на правом фланге защиты.



Решение этой проблемы Моуриньо предложил после товарищеского матча с "Миланом" сегодня ночью. Жозе надеется, что Янг выйдет из отпуска раньше времени и поможет решить проблему.



"Эшли может сыграть правого защитника, это один из вариантов. Сейчас он на каникулах, и пока я не знаю, предпочтет он продолжать отдыхать или вернется в команду раньше времени", - сообщил Моуриньо The Independent.