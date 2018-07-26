"Ньюкасл" купил Фабиана Шера

"Ньюкасл" заполучил центрального защитника "Депортиво" Фабиана Шера, потратив на трансфер всего 3,5 миллиона фунтов.

Такая скромная сумма была прописана в контракте Шера на случай вылета "Депортиво" из Ла Лиге. Клуб из Ла-Коруньи столкнулся с понижением в классе, чем воспользовался "Ньюкасл".



Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником, который провел три матча за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира в России. Фабиал стал четвертым новичком "сорок" после голкипера Мартина Дубравки, полузащитника Ки Сун Юна и вингера Кенеди.



"Я умею защищаться, но еще хорошо обращаюсь с мячом – меня нельзя назвать типичным защитником. Я часто забиваю головой, поэтому надеюсь использовать это качество в Премьер-Лиге. Это великолепный шанс для меня", - сообщил Шер.