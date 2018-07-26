Моуриньо требует от "Ливерпуля" трофеев

Юрген Клопп и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что теперь от "Ливерпуля" нужно требовать трофеи.

Этим летом "красные" потратили 250 миллионов фунтов на новичков, заполучив голкипера Алиссона, полузащитников Наби Кейта и Фабиньо, а также вингера Джердана Шакири. Моуриньо считает, что за такими тратами должны, наконец, последовать трофеи.

"Возможно, в этом сезоне вы, наконец, начнете требовать от них побед. Они начали инвестировать в состав еще прошлым летом. Не думаю, что кто-то сможет перебить их траты".

"В прошлом сезоне они дошли до финала Лиги Чемпионов, поэтому с новыми игроками они должны быть одним из главных претендентов на титул", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2018 13:00

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  1. vyrentz 26.07.2018 13:24 # vyrentz
    У Обоссаного бомбануло.

    Конечно, он же отлетел от дохлой Севильи, теперь только пиздежом и крыть.

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  2. firmino9 26.07.2018 13:22 # firmino9
    Направляет журналистов на Клоппа)

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  3. denk 26.07.2018 13:20 # denk
    только не 250 а 150. и с учетом что продали Коутинье. Обоссаный совсем чувство реальности потерял.

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  4. best-fanunited 26.07.2018 13:20 # best-fanunited
    За собой смотри с*ука!

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  5. scouser2005 26.07.2018 13:19 # scouser2005
    Мат на сайте запрещен!

    А других-то слов нет ))

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  6. division 26.07.2018 13:07 # division
    как же я ору с колбасного пидарятника

    ххааааххааааааххааахааааааа

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  7. largo-winch 26.07.2018 13:05 # largo-winch
    Не думаю, что кто-то сможет перебить их траты".

    Аллилуя) красный МЮшок начал обвинять Ливерпульчик в тратах.
    rttttr

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  8. isa1873387 26.07.2018 13:04 # isa1873387
    Как 250? вроде же 150 потратили?!

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