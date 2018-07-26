Моуриньо требует от "Ливерпуля" трофеев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что теперь от "Ливерпуля" нужно требовать трофеи.

Этим летом "красные" потратили 250 миллионов фунтов на новичков, заполучив голкипера Алиссона, полузащитников Наби Кейта и Фабиньо, а также вингера Джердана Шакири. Моуриньо считает, что за такими тратами должны, наконец, последовать трофеи.



"Возможно, в этом сезоне вы, наконец, начнете требовать от них побед. Они начали инвестировать в состав еще прошлым летом. Не думаю, что кто-то сможет перебить их траты".



"В прошлом сезоне они дошли до финала Лиги Чемпионов, поэтому с новыми игроками они должны быть одним из главных претендентов на титул", - сообщил Моуриньо Sky Sports.