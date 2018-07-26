Моуриньо требует от "Ливерпуля" трофеев
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что теперь от "Ливерпуля" нужно требовать трофеи.
Этим летом "красные" потратили 250 миллионов фунтов на новичков, заполучив голкипера Алиссона, полузащитников Наби Кейта и Фабиньо, а также вингера Джердана Шакири. Моуриньо считает, что за такими тратами должны, наконец, последовать трофеи.
"Возможно, в этом сезоне вы, наконец, начнете требовать от них побед. Они начали инвестировать в состав еще прошлым летом. Не думаю, что кто-то сможет перебить их траты".
"В прошлом сезоне они дошли до финала Лиги Чемпионов, поэтому с новыми игроками они должны быть одним из главных претендентов на титул", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
26.07.2018 13:00
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У Обоссаного бомбануло.
Конечно, он же отлетел от дохлой Севильи, теперь только пиздежом и крыть.
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Направляет журналистов на Клоппа)
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только не 250 а 150. и с учетом что продали Коутинье. Обоссаный совсем чувство реальности потерял.
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За собой смотри с*ука!
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Мат на сайте запрещен!
А других-то слов нет ))
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как же я ору с колбасного пидарятника
ххааааххааааааххааахааааааа
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Не думаю, что кто-то сможет перебить их траты".
Аллилуя) красный МЮшок начал обвинять Ливерпульчик в тратах.
rttttr
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Как 250? вроде же 150 потратили?!
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