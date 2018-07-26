Сильва покинет "Сити" в 2020 году

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва намекнул, что покинет "Этихад", когда его контракт с "горожанами" подойдет к концу.

Действующее соглашение испанца, выступающего в "Сити" уже несколько лет, истекает летом 2020 года. Сильва сомневается, что подпишет новый контракт: вероятнее всего, Давид отправится на родину.

"Когда мой контракт с "Манчестер Сити" подойдет к концу, мне будет уже 34 года. В этом возрасте я, вероятно, захочу попробовать что-то другое. Я не знаю, где окажусь, но в другом английском клубе я себя точно не представляю".

"Я выступаю в Англии уже восемь лет – это было великолепное время, мы выиграли много трофеев и всегда показывали атакующий футбол. Англичане любят такой стиль игры, и вот почему я так рад быть здесь", - цитирует Сильву Sky Sports.




Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2018 12:00

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  1. shakur 26.07.2018 13:01 # shakur
    лучший игрок АПЛ

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  2. vyrentz 26.07.2018 12:59 # vyrentz
    Ливерпулю надо играть 38 матчей АПЛ против Ман Сити и тогда они станут чемпионами

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  3. mancityman 26.07.2018 12:58 # mancityman
    КОРОЛЬ ДАВИД !

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  4. vasilevich8 26.07.2018 12:04 # vasilevich8
    Михайло решил поспамить стену... прекращай

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