Сильва покинет "Сити" в 2020 году
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва намекнул, что покинет "Этихад", когда его контракт с "горожанами" подойдет к концу.
Действующее соглашение испанца, выступающего в "Сити" уже несколько лет, истекает летом 2020 года. Сильва сомневается, что подпишет новый контракт: вероятнее всего, Давид отправится на родину.
"Когда мой контракт с "Манчестер Сити" подойдет к концу, мне будет уже 34 года. В этом возрасте я, вероятно, захочу попробовать что-то другое. Я не знаю, где окажусь, но в другом английском клубе я себя точно не представляю".
"Я выступаю в Англии уже восемь лет – это было великолепное время, мы выиграли много трофеев и всегда показывали атакующий футбол. Англичане любят такой стиль игры, и вот почему я так рад быть здесь", - цитирует Сильву Sky Sports.
26.07.2018 12:00
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