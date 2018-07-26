Грин стал игроком "Челси"

"Челси" официально представил в качестве своего новичка бывшего голкипера "Норвича", КПР и "Вест Хэма" Роберта Грина.

38-летний голкипер имеет за плечами большой опыт выступлений в Премьер-Лиге, сыграв чуть меньше 300 матчей за различные клубы. На "Стэмфорд Бридж" вратарь перебрался в статусе свободного агента.



Официальный сайт "Челси" сообщает, что сегодня Грин заключил однолетний контракт с "синими". В команде Маурицио Сарри Роберту уготована роль третьего вратаря.



Э"то были сумасшедшие 24 часа, но мне уже не терпится приступить к тренировкам. Для меня большая честь быть здесь, и я очень этому рад", - сообщил Грин.