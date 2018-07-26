Грин стал игроком "Челси"

Роберт Грин "Челси" официально представил в качестве своего новичка бывшего голкипера "Норвича", КПР и "Вест Хэма" Роберта Грина.

38-летний голкипер имеет за плечами большой опыт выступлений в Премьер-Лиге, сыграв чуть меньше 300 матчей за различные клубы. На "Стэмфорд Бридж" вратарь перебрался в статусе свободного агента.

Официальный сайт "Челси" сообщает, что сегодня Грин заключил однолетний контракт с "синими". В команде Маурицио Сарри Роберту уготована роль третьего вратаря.

Э"то были сумасшедшие 24 часа, но мне уже не терпится приступить к тренировкам. Для меня большая честь быть здесь, и я очень этому рад", - сообщил Грин.




Метки Грин, трансферы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.07.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 26.07.2018 11:48 # hammersmith
    кеееееек
    кекил, дринкмочер, баркли, грин - вот это команда топарей сробирается,
    гавкаю)))

    (ответить)

  2. gidro-met 26.07.2018 11:38 # gidro-met
    на самом деле пох кто будет 3 вратарем. главное, чтоб был на опыте и если вдруг и придется выйти на пару незначительных матчей. то свои пару элементарных сейвов сделал.

    (ответить)

  3. psycho1 26.07.2018 11:33 # psycho1
    Уровнем повыше, чем Алиссон. Надеюсь, что эти лживые вбросы про то, что он будет третьим вратарем окажутся неправдой и он приехал заменить Куртуа, а челси всё-таки разваливается.

    (ответить)

  4. gidro-met 26.07.2018 11:32 # gidro-met
    на вид -= смесь жоржиньо и шурле

    (ответить)

  5. bushwacka 26.07.2018 11:26 # bushwacka
    ))))))

    (ответить)

  6. vasilevich8 26.07.2018 11:17 # vasilevich8
    Топчик! Всем Хейтерам на зависть!

    (ответить)

  7. ccchelsea 26.07.2018 11:16 # ccchelsea
    Грамотно, молодцы. Наконец-то до руководства дошло, что третьим кипером нужно держать доморощенного игрока.

    (ответить)

  8. mousta 26.07.2018 11:12 # mousta
    вухаха, топ кипер
    кто-то подписывает грина бесплатно, который обеспечит +15 очей в сезоне
    а кто-то платит 75 лямов за односезонку переоцененную, которая привезет -15 очей.
    вуаххаа

    (ответить)

  9. puhovik-vengera 26.07.2018 11:05 # puhovik-vengera
    Это фиаско

    (ответить)

  10. sellman 26.07.2018 11:03 # sellman
    На всех фотках с ним такое ощущение, что голова прифотошоплена))

    (ответить)

  11. mr-lamps 26.07.2018 11:01 # mr-lamps
    вангую что пропустит мячей меньше алисона
    топ

    (ответить)

  12. chelsealondon 26.07.2018 11:01 # chelsealondon
    Пойдёт....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: