Грин стал игроком "Челси"
"Челси" официально представил в качестве своего новичка бывшего голкипера "Норвича", КПР и "Вест Хэма" Роберта Грина.
38-летний голкипер имеет за плечами большой опыт выступлений в Премьер-Лиге, сыграв чуть меньше 300 матчей за различные клубы. На "Стэмфорд Бридж" вратарь перебрался в статусе свободного агента.
Официальный сайт "Челси" сообщает, что сегодня Грин заключил однолетний контракт с "синими". В команде Маурицио Сарри Роберту уготована роль третьего вратаря.
Э"то были сумасшедшие 24 часа, но мне уже не терпится приступить к тренировкам. Для меня большая честь быть здесь, и я очень этому рад", - сообщил Грин.
26.07.2018 11:00
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Последние комментарии:
кеееееек
кекил, дринкмочер, баркли, грин - вот это команда топарей сробирается,
гавкаю)))
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на самом деле пох кто будет 3 вратарем. главное, чтоб был на опыте и если вдруг и придется выйти на пару незначительных матчей. то свои пару элементарных сейвов сделал.
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Уровнем повыше, чем Алиссон. Надеюсь, что эти лживые вбросы про то, что он будет третьим вратарем окажутся неправдой и он приехал заменить Куртуа, а челси всё-таки разваливается.
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на вид -= смесь жоржиньо и шурле
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))))))
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Топчик! Всем Хейтерам на зависть!
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Грамотно, молодцы. Наконец-то до руководства дошло, что третьим кипером нужно держать доморощенного игрока.
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вухаха, топ кипер
кто-то подписывает грина бесплатно, который обеспечит +15 очей в сезоне
а кто-то платит 75 лямов за односезонку переоцененную, которая привезет -15 очей.
вуаххаа
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Это фиаско
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На всех фотках с ним такое ощущение, что голова прифотошоплена))
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вангую что пропустит мячей меньше алисона
топ
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Пойдёт....
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