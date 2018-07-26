Клопп предостерег "Ливерпуль" от самоуспокоенности

Наставник "Ливерпуля" Юген Клопп предостерег свою команду от самоуспокоенности после впечатляющего усиления, полученного трансферном рынке этим летом.

После того, как Клопп потратил более 170 миллионов фунтов на покупку Алиссона, Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири, "Ливерпуль" стали называть главным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за титул в предстоящем сезоне.



Однако Клопп понимает, что праздновать пока нечего. Юрген хочет, чтобы команда была готова стабильно набирать очки на протяжении сезона, независимо от профиля соперника.



"Мы должны быть готовы обыгрывать не только "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Сити" и "Тоттенхэм", мы должны быть готовы ко всем видам матчей".



"Когда ты отправляешься к "Бернли", когда ты отправляешься к "Фулхэму", они отличаются от тебя. Они думают: "О, какая команда, как хорошо они зарабатывают".



"Они просто хотят отобрать у тебя очки — так это устроено. А мы должны быть уверены, что готовы к такого рода битвам и не празднуем приобретения или вроде того".



"Я понимаю это. Сейчас только предсезонный период, и люди счастливы. Классно. Но если мы хотим, чтобы они остались счастливы, нужно проделать большую работу", — сообщил Клопп LFCTV.