"Уотфорд" снова потребовал от "Эвертона" компенсацию за Марку Силву

Марку Силва На следующий день после продажи нападающего Ришарлисона в "Эвертон" "Уотфорд" напомнил "ирискам", что по-прежнему хочет получить компенсацию за тренера Марку Силву.

В минувший вторник "Эвертон" завершил приобретение Ришарлисона за 40 миллионов фунтов. Таким образом, "шершни" крупно заработали на 21-летнем бразильце, который был ими куплен у "Флуминенсе" год назад всего за 12.5 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Mail, буквально спустя 24 часа после заключения сделки по Ришарлисону "Уотфорд" возобновил процедуры, чтобы стрясти с мерсисайдского клуба еще немного денег — за Силву.

Напомним, прошлой осенью "Эвертон" пытался переманить Силву из "Уотфорда", предлагая компенсацию в 9 млн. фунтов. "Шершни" отказались отпустить португальского тренера на "Гудисон Парк", но из-за резко ухудшившихся результатов были вынуждены вскоре уволить Марку, который этим летом все-таки возглавил "ирисок".

Еще в ноябре "Уотфорд" подал официальную жалобу на "Эвертон", а в прошлом месяце Премьер-Лига даже устроила очную ставку обоим клубам, чтобы попытаться уладить разногласия, но безуспешно.

И вот сейчас стало известно, что "шершни" по-прежнему рассчитывают на компенсацию за то негативное воздействие, которое оказал "Эвертон" своими действиями в прошлом сезоне. Если двум клубам не удастся достичь компромисса, Премьер-Лиге придется передать это дело в арбитраж.



Метки Силва, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 26.07.2018 09:59 # brown-ale
    Хитренькие. Сбагрили Ришарлисона, а теперь вдруг вспомнили, что у их тренера упал сток, когда он увидел бабу покраше.

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  2. vyrentz 26.07.2018 09:55 # vyrentz
    Ща юридический отдел ФАПЛа все раскинет как надо, даже данные по контрактам не требуются, мастера работают вслепую, наблюдаем и наслаждаемся.

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  3. gin 26.07.2018 09:32 # gin
    Если при увольнении был пункт о том, что в течение 12 месяцев он не возьмёт какой то другой клуб.

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  4. raka-eve 26.07.2018 09:04 # raka-eve
    дебилы сами же отказались получить за него 9 миллионов, что есть дохера, уволили, выплатив ему компенсацию, а теперь еще что то требуют

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