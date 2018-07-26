"Уотфорд" снова потребовал от "Эвертона" компенсацию за Марку Силву

На следующий день после продажи нападающего Ришарлисона в "Эвертон" "Уотфорд" напомнил "ирискам", что по-прежнему хочет получить компенсацию за тренера Марку Силву.

В минувший вторник "Эвертон" завершил приобретение Ришарлисона за 40 миллионов фунтов. Таким образом, "шершни" крупно заработали на 21-летнем бразильце, который был ими куплен у "Флуминенсе" год назад всего за 12.5 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, буквально спустя 24 часа после заключения сделки по Ришарлисону "Уотфорд" возобновил процедуры, чтобы стрясти с мерсисайдского клуба еще немного денег — за Силву.



Напомним, прошлой осенью "Эвертон" пытался переманить Силву из "Уотфорда", предлагая компенсацию в 9 млн. фунтов. "Шершни" отказались отпустить португальского тренера на "Гудисон Парк", но из-за резко ухудшившихся результатов были вынуждены вскоре уволить Марку, который этим летом все-таки возглавил "ирисок".



Еще в ноябре "Уотфорд" подал официальную жалобу на "Эвертон", а в прошлом месяце Премьер-Лига даже устроила очную ставку обоим клубам, чтобы попытаться уладить разногласия, но безуспешно.



И вот сейчас стало известно, что "шершни" по-прежнему рассчитывают на компенсацию за то негативное воздействие, которое оказал "Эвертон" своими действиями в прошлом сезоне. Если двум клубам не удастся достичь компромисса, Премьер-Лиге придется передать это дело в арбитраж.