Лаллана чувствует себя "новым приобретением" в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана надеется, что в этом сезоне сможет стать своего рода "новым приобретением" для главного тренера Юргена Клоппа.

В сезоне 2017/18 Лаллана отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "красных" с учетом всех соревнований, что стало следствием его проблем со здоровьем.



Сейчас 30-летний англичанин усиленно тренируется, надеясь оставить позади этот кошмар. Лаллана жаждет снова стать тем игроком, которого так ценил Клопп.



"Прошлый сезон получился рваным, поэтому можно сказать, что более-менее он был провален для меня".



"Если честно, сейчас я словно новое приобретение. У меня был хороший перерыв. В физическом плане я особо не нуждался в столь продолжительном отдыхе, но было хорошо встретиться с партнерами по сборной Англии и неделю тренироваться вместе".



"Также я тренировался сам по себе на протяжении лета. Я слегка приболел в первые три-четыре дня тренировок, а потому пропустил матч против "Честера", однако полученные с тех пор минуты стали отличные подспорьем для меня".



"Это именно то, в чем я нуждался. Я хочу проводить время на футбольном поле, а предсезонный период этим и прекрасен, что дает тебе такую возможность. Я наслаждаюсь этим, а мое тело чувствует себя хорошо", — цитирует Лаллану Liverpool Echo.