Новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири ответил на критику в свой адрес по поводу недостаточной самоотдачи за свой предыдущий клуб "Стоук".

Как известно, бывший игрок "Интера" и "Баварии" обошелся "красным" в относительно скромную сумму — 13.5 миллионов фунтов. Однако далеко не все одобрили этот трансфер.



Например, Чарли Адам, Гари и Фил Невиллы поспешили заметить, что в "Стоуке", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, Шакири обладал лишь большим именем, но не был вожаком на поле и не проявлял себя в ответственные моменты. Сам Джердан считает иначе.



"Они (Гари и Фил) были игроками "Манчестер Юнайтед". Возможно, они просто не любят "Ливерпуль"! Я не знаю наверняка, но причина может быть в этом".



"Некоторым людям ты нравишься, некоторым — нет. Я не хочу комментировать слова людей, которых я не знаю. Думаю, мои показатели говорят сами за себя. В прошлом сезоне я был лучшим по количеству голов и передач, поэтому мне не нужно говорить что-либо еще. Моя совесть чиста. Думаю, каждый знает, что я был их лучшим игроком", — цитирует Шакири The Guardian.