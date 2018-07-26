Шакири ответил на критику в свой адрес

Джердан Шакири Новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири ответил на критику в свой адрес по поводу недостаточной самоотдачи за свой предыдущий клуб "Стоук".

Как известно, бывший игрок "Интера" и "Баварии" обошелся "красным" в относительно скромную сумму — 13.5 миллионов фунтов. Однако далеко не все одобрили этот трансфер.

Например, Чарли Адам, Гари и Фил Невиллы поспешили заметить, что в "Стоуке", который вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, Шакири обладал лишь большим именем, но не был вожаком на поле и не проявлял себя в ответственные моменты. Сам Джердан считает иначе.

"Они (Гари и Фил) были игроками "Манчестер Юнайтед". Возможно, они просто не любят "Ливерпуль"! Я не знаю наверняка, но причина может быть в этом".

"Некоторым людям ты нравишься, некоторым — нет. Я не хочу комментировать слова людей, которых я не знаю. Думаю, мои показатели говорят сами за себя. В прошлом сезоне я был лучшим по количеству голов и передач, поэтому мне не нужно говорить что-либо еще. Моя совесть чиста. Думаю, каждый знает, что я был их лучшим игроком", — цитирует Шакири The Guardian.



Метки Ливерпуль, Стоук, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 26.07.2018 07:38 # only--liverpool
    Хуйня это все. Заиграет. Вопрос только где))) в 4-3-3 вингеры не используются...

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  2. scouser2005 26.07.2018 07:35 # scouser2005
    Мышление правильное. Забей на манков.
    Но за красных придется поработать.
    А лидеры у нас свои есть. Если со временем станешь одним из них — будешь красавчик, от слова красный..

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  3. xomakk 26.07.2018 07:32 # xomakk
    Шакири: Невиллы? Шо за ноунеймы?

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