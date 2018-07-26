"Юнайтед" обратился к "Лестеру" насчет Магуайра

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с "Лестером" и выразил желание приобрести защитника Харри Магуайра.

Приглашение новичка топ-уровня в центр обороны является приоритетом для Жозе Моуриньо на остаток трансферного окна. Буквально на днях издание Manchester Evening News сообщило, что всем альтернативным вариантам, список которых был составлен скаутами "красных дьяволов", главный тренер предпочитает именно Магуайра.



Как стало известно Daily Mirror, "Юнайтед" уже обратился к "лисам" насчет приобретения 25-летнего игрока сборной Англии, чья стоимость после великолепного выступления на Чемпионате Мира в России выросла до 65 миллионов фунтов.



Расставание с Магуайром не входит в планы "Лестера", который готов увеличить зарплату защитника до 100 тыс. фунтов в неделю. Однако Харри амбициозен и находит заманчивой возможность попробовать себя в клубе, который из года в год претендует на трофеи.



Утверждается, что Магуайр полон уверенности, что сможет перебраться в "Юнайтед" к первому туру нового сезона, в котором "дьяволы" сыграют как раз против "Лестера".