Светская хроника за четверг

"Челси" проиграл борьбу за Александра Головина. "Манчестер Юнайтед" обсуждает покупку Анте Ребича. "Арсенал" обратился насчет Домагоя Виды. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа согласовал условия личного контракта с "Реалом". (Daily Mail)



Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани подтвердил, что "Чесли" договаривается о покупке его клиента. (Goal)



Представители "Челси" направились в Италию, чтобы сделать предложение по 35-летнему голкиперу "Милана" Хосе Рейне. (Tuttosport)



"Рома" поспорит с "Челси" за вингера "Байера" Леона Бэйли. (Evening Standard)



Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи заинтересовал "Валенсию". (Daily Mail)



"Челси" проиграл борьбу за полузащитника ЦСКА Александра Головина, который для продолжения карьеры выбрал "Монако". (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" попросит "Челси" об аренде Тьемуэ Бакайоко, если не сможет позволить себе сразу выкупить полузащитника. (Le10Sport)



Арендовать Бакайоко с последующим выкупом готов и "Интер". (Calciomercato)



"Челси" следит за ситуацией вокруг полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (The Independent)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет, чтобы нападающий Антони Мартиаль покинул клуб, однако установленная за игрока цена в 80 миллионов фунтов может помешать трансферу. (Daily Mail)



Моуриньо уговаривает свой клуб предложить 60 млн. фунтов за защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Daily Mail)



"Юнайтед" контактирует с "Фрайбургом" насчет покупке вингера Анте Ребича. (Daily Mail)



Вингер "Интера" Иван Перишич отказал "Юнайтед". (Daily Star)



Запасной голкипер "Юнайтед" Серхио Ромеро может уйти в "Вест Хэм". (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Лукас Перес может продолжить карьеру в "Лацио". (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" сделал запрос насчет защитника "Бешикташа" Домагоя Виды. (Milliyet)



"Ливерпуль" согласовал условия двухлетнего контракта с Домагоем Видой, но должен заплатить требуемые "Бешикташем" 22 млн. фунтов за хорвата. (A Sport)



Агент Виды подтвердил, что "Ливерпуль" и "Эвертон" сделали предложения насчет его клиента. (Daily Express)



Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле не собирается в "Тоттенхэм". (Goal)



"Вулверхэмптон" предложил 18 млн. фунтов за вингера "Мидлсбро" Адаму Траоре. (The Sun)



"Ньюкасл" близок к покупке швейцарского защитника "Депортиво" Фабиана Шера за 3 млн. фунтов. (BBC)



Также "Ньюкасл" на пороге приобретения японского полузащитника "Майнца" Йосинори Муто. (The Sun)



"Кристал Пэлас" договаривается о покупке полузащитника "Вест Хэма" Шейху Куяте за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Нападающий Антонио Мартиаль покинул расположение "Юнайтед" в Америке ради родов своей подруги, возможно, без разрешения клуба. (ESPN)



Богатейший человек Африки Алико Данготе по-прежнему заинтересован в приобретении "Арсенала". (Evening Standard)



"Эвертон" планирует построить новый стадион вместимостью 52-55 тыс. зрителей. (Liverpool Echo)



Состояние легенды "Арсенала" Тьерри Анри оценивается в 45.7 млн. фунтов. (Daily Mail)



Защитник Маттео Дармиан случайно убил птицу, совершая вынос мяча в товарищеском матче за "Юнайтед". (Daily Mirror)