"Фулхэм" арендовал Шюррле на два года

"Фулхэм" взял в аренду, рассчитанную на два сезона, вингера дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Андре Шюррле.

27-летний немец, взявший в команде Славиши Йокановича, 14-й номер вовсе не является новичком в английском футболе. Ранее в своей карьере Шюррле провел полтора года в "Челси" и даже получил чемпионскую медаль Премьер-Лиги, так как сыграл достаточное количество матчей до своего отъезда в "Вольфсбург" посреди сезона 2014/15.



Также Андре может похвастать тем, что в 2014 году выиграл Чемпионат Мира со сборной Германии, сделав результативную передачу на Марио Гетце в экстра-таймах финала. Всего на счету Шюррле 57 матчей и 22 гола за национальную команду.



"Я так рад быть здесь, мне не терпится начать. "Фулхэм" первым из клубов обозначил ко мне интерес, и я очень это оценил. Это одна из причин, почему я захотел перейти сюда".



"Я люблю владеть мячом, я люблю атаковать, и я люблю совершать рывки, поэтому надеюсь, наше сотрудничество будет идеальным. Я должен сражаться за свое место и показывать свой мастерство, чтобы стать по-настоящему важным членом команды", — сообщил Шюррле fulhamfctv.