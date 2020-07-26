Моуриньо уверен, что Санчес станет лидером МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что спустя полгода после своего прибытия в клуб нападающий Алексис Санчес готов стать новым лидером "красных дьяволов".
29-летний чилиец перебрался на "Олд Траффорд" еще в январе из "Арсенала", но вторую половину сезона отыграл крайне невыразительно, забив всего три гола в 18 матчах.
Моуриньо уверен, что адаптация его подопечного к новому клубу завершена, и теперь Алексис готов повести партнеров за собой. Несмотря на то, что Санчес пропустил первые тренировки в США, Жозе не сомневается, что в следующем сезоне чилиец покажет все свои лучшие качества.
"Я не большой фанат зимнего трансферного окна. Игроки переходят в середине сезона, им нелегко адаптироваться к команде и привыкнуть к ее стилю игры".
"С тех пор прошло уже несколько месяцев, Алексис больше полугода с нами, поэтому сейчас наступает идеальный момент, чтобы зарекомендовать себя и стать важным игроком для нас", - цитирует Моуриньо Goal.
26.07.2018 00:05
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ну был 1 матч пока что в предсезонке, норм пахал. но так он пахал и в первом матче за мю, а потом слился куда то. с моуром вообще мало что светит. благо последний сезон с ним, если не случится ничего экстраординарного выиграя апл или лч
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Имена не играют в футбол, они также и не тренируют. Юнайтед мертворожденный. Им ничего не выиграть в таком формате.
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