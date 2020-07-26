Моуриньо уверен, что Санчес станет лидером МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что спустя полгода после своего прибытия в клуб нападающий Алексис Санчес готов стать новым лидером "красных дьяволов".

29-летний чилиец перебрался на "Олд Траффорд" еще в январе из "Арсенала", но вторую половину сезона отыграл крайне невыразительно, забив всего три гола в 18 матчах.



Моуриньо уверен, что адаптация его подопечного к новому клубу завершена, и теперь Алексис готов повести партнеров за собой. Несмотря на то, что Санчес пропустил первые тренировки в США, Жозе не сомневается, что в следующем сезоне чилиец покажет все свои лучшие качества.



"Я не большой фанат зимнего трансферного окна. Игроки переходят в середине сезона, им нелегко адаптироваться к команде и привыкнуть к ее стилю игры".



"С тех пор прошло уже несколько месяцев, Алексис больше полугода с нами, поэтому сейчас наступает идеальный момент, чтобы зарекомендовать себя и стать важным игроком для нас", - цитирует Моуриньо Goal.