Ибрагимович жалеет, что не перешел в "Юнайтед" раньше

Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович извинился перед фанатами "Манчестер Юнайтед" за то, что не перешел в их клуб раньше.

Только в 33 года Златан согласился на переезд в Премьер-Лигу, где отыграл два неполных сезона за "Юнайтед", забил больше 30 голов, выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы. Затем Ибрагимович отправился покорять МЛС из-за проблем со здоровьем.



Несколько дней назад швед пожелал команде Жозе Моуриньо провести особенный сезон и отобрать чемпионский титул Премьер-Лиги у соседей из "Манчестер Сити". Сегодня Ибрагимович принес извинения фанатам МЮ за то, что не перешел в их клуб на пике карьеры.



"Мне хотелось бы извиниться перед болельщиками. Если бы я перешел сюда в более молодом возрасте, они бы увидели совершенно другого льва. Они потрясающе ко мне относились и всегда меня поддерживали".



"Они особенные: если я вижу красный цвет, я сразу начинаю думать о "Манчестер Юнайтед". Это останется в моей памяти: когда я буду вспоминать о времени, проведенном там, на моем лице неизбежно будет возникать улыбка. Я желаю им всего наилучшего", - сообщил Ибрагимович Sky Sports.