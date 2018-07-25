"Вулверхэмптон" арендовал защитника "Атлетико"
Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" совершил очередное приобретение, арендовав на сезон 2018/19 крайнего защитника "Атлетико" Хонни Кастро.
Кастро является воспитанником "Сельты", из которой он лишь сегодня перебрался в "Атлетико" и немедленно был отправлен за практикой к "волкам".
24-летний испанец способен сыграть на обоих флангах — не только как крайний защитник, но и как вингбек. В прошлом сезоне Ла Лиги Хонни пропустил лишь два матча.
25.07.2018 21:15
Просмотров: 233
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Видимо волки с ходу хотят в ЛЕ прыгнуть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий