"Вулверхэмптон" арендовал защитника "Атлетико"

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" совершил очередное приобретение, арендовав на сезон 2018/19 крайнего защитника "Атлетико" Хонни Кастро.

Кастро является воспитанником "Сельты", из которой он лишь сегодня перебрался в "Атлетико" и немедленно был отправлен за практикой к "волкам".



24-летний испанец способен сыграть на обоих флангах — не только как крайний защитник, но и как вингбек. В прошлом сезоне Ла Лиги Хонни пропустил лишь два матча.