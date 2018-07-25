УЕФА оштрафовал "Ливерпуль" на 8 тысяч евро (7.1 тыс. фунтов) за беспорядки во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле.

Напомним, подопечные Юрген Клоппа уверенно выиграли тот матч со счетом 5:2 и впоследствии вышли в финал турнира, однако массовые беспорядки за пределами "Энфилда" и внутри стадиона омрачили радость победы.



Как гласит официальное заявление УЕФА, дисциплинарный комитет организации счел вину "Ливерпуля" доказанной по трем пунктам, включая зажженные файеры. Теперь "красным" придется заплатить штраф.



Добавим, что это довольно мягкое наказание, потому что сегодня же УЕФА оштрафовал "Марсель" на 100 тыс. евро. Французский клуб получил отложенную дисквалификацию на два года и свои еврокубковые матчи в следующем сезоне будет играть при пустых трибунах.