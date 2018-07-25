"Астон Вилла" не будет менять Брюса на Анри

Стив Брюс "Астон Вилла" выразила "полную поддержку" Стиву Брюсу, тем самым исключив назначение Тьерри Анри на должность главного тренера.

Напомним, недавно Тони Ся перестал быть единоличным владельцем бирмингемского клуба, продав долю в "Астон Вилле" миллиардерам Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу.

"Вилланы" получили столь необходимые инвестиции и решили свои финансовые проблемы, после чего появились слухи, что новые совладельцы клуба планируют пригласить на тренерский мостик Анри, который на прошлой неделе оставил работу на телевидении.

Сегодня Савирис и Эденс провели встречу с Брюсом, после чего клуб с "Вилла Парк" сделал официальное заявление, выразив "полную поддержку" 57-летнему специалисту.

Добавим, что Стив трудится в "Астон Вилле" с октября 2016, выиграв 41 из 89 матчей. В мае подопечные Брюса оказались в шаге от выхода в Премьер-Лигу, но потерпели поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма".



Метки Анри, Астон Вилла, Брюс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2018 20:55

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