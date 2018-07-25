"Брайтон" купил лучшего бомбардира Эредивизии

"Брайтон" обновил свой трансферный рекорд, заплатив около 17 миллионов фунтов за вингера АЗ и сборной Ирана Алирезу Яханбакша.

24-летний Яханбакш стал лучшим бомбардиром Эредивизии в прошлом сезоне, забив 21 гол за клуб из Алкмара. За сборную своей страны Алиреза провел 41 матч, включая все три на Чемпионате Мира в России.



В среду иранец заключил с "чайками" контракт на пять лет и стал уже восьмым приобретением команды Криса Хьютона в это трансферное окно.



"Мы рады приветствовать Алирезу в клубе. Мы чрезвычайно довольны, что довели начатое до конца и заключили эту сделку. Мы следили за Али на протяжении нескольких лет, а его универсальность добавит нам вариантов атакующей игры".



"Он может играть на фланге или в качестве центрального атакующего полузащитника, и я с огромным нетерпением ожидаю нашей совместной работы", — сообщил Хьютон.



