"Брайтон" купил лучшего бомбардира Эредивизии
"Брайтон" обновил свой трансферный рекорд, заплатив около 17 миллионов фунтов за вингера АЗ и сборной Ирана Алирезу Яханбакша.
24-летний Яханбакш стал лучшим бомбардиром Эредивизии в прошлом сезоне, забив 21 гол за клуб из Алкмара. За сборную своей страны Алиреза провел 41 матч, включая все три на Чемпионате Мира в России.
В среду иранец заключил с "чайками" контракт на пять лет и стал уже восьмым приобретением команды Криса Хьютона в это трансферное окно.
"Мы рады приветствовать Алирезу в клубе. Мы чрезвычайно довольны, что довели начатое до конца и заключили эту сделку. Мы следили за Али на протяжении нескольких лет, а его универсальность добавит нам вариантов атакующей игры".
"Он может играть на фланге или в качестве центрального атакующего полузащитника, и я с огромным нетерпением ожидаю нашей совместной работы", — сообщил Хьютон.
25.07.2018 20:25
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