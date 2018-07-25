Мартиаль покинул турне "Юнайтед"

Нападающий Антони Мартиаль покинул турне "Манчестер Юнайтед" по США, чтобы вернуться домой и присутствовать на родах своей подруги.

Ранее в июле Мартиаль пошел в открытое противостояние со своим главным тренером Жозе Моуриньо, заявив о желании покинуть клуб. По слухам, Антони предпочитает остаться в Премьер-Лиге, тогда как "Юнайтед" готов продать игрока только за рубеж.



И без того неважные отношения Мартиаля с Моуриньо могут только усугубиться, потому что 22-летний француз, сыграв оба американских матча "Юнайтед" по ходу турне, улетел из Лос-Анджелеса домой, где должна родить его 25-летняя подруга Мелани Да Круз.



Отъезд Мартиаля едва ли входил в планы Моуриньо, который все еще вынужден обходиться без Ромелу Лукаку и Маркуса Рэшфорда. Однако клуб просто не мог проигнорировать семейные обстоятельства футболиста, сообщает Sky Sports.



Добавим, среди претендентов на экс-игрока "Монако" называются "Челси", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".