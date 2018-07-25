Пеллегрини не держит зла на Гвардиолу

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что не в обиде на "Манчестер Сити" за то, как с ним обошлись перед назначением Пепа Гвардиолы.

О предстоящем расставании с Пеллегрини и назначении Гвардиолы "Сити" объявил еще посреди сезона. Мануэлю пришлось отбросить мысли о новом контракте и менять свои планы на будущее.



Тем не менее, чилиец не держит зла на Пепа и руководство "Сити". Пеллегрини изначально знал, что "горожане" предпочтут ему Гвардиолу, как только перебрался в Премьер-Лигу.



"Еще перед тем, как я подписал контракт, я знал, что у них два варианта – либо я, либо Гвардиола. Пеп подписал контракт с "Баварией", поэтому тогда они выбрали меня".



"Я знал: когда Гвардиола захочет тренировать в Англии, он отправится именно в "Сити". В итоге я завершил свой трехлетний цикл, в рамках которого выиграл Премьер-Лигу и два Кубка Лиги".



"Поверьте, никаких проблем с владельцами "Сити", спортивным директором или самим Пепом у меня нет. Они все мои друзья, с которыми я провел три замечательных года", - цитирует Пеллегрини Evening Standard.