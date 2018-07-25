"Эвертон" отправил своего директора в Барселону на переговоры по Мине и Диню

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс уехал в Каталонию договариваться о приобретении защитников Йерри Мины и Люки Диня.

Как утверждает Daily Mail, главный тренер "Эвертона" Марку Сильва планирует перевести свою новую команду на схему с тремя защитниками и вингбеками. В связи с этим "Эвертону" требуется усиление в центре обороны и более молодая альтернатива ветерану Лейтону Бэйнсу на левом краю.



Оформив переход нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 40 миллиона фунтов, теперь Брандс сосредоточится на переговорах по Мине и Диню.



Особенно ожесточенная конкуренция ожидает "ирисок" в борьбе за Йерри, который обратил на себя внимание многих клубов блестящей игрой за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России.



Интерес к Мине также проявляют "Вулверхэмптон", "Саутгемптон" и "Лион". В надежде не упустить столь классного игрока, который предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге, Брандс лично отправился в Барселону на переговоры.