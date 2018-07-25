Рэмси не уверен насчет нового контракта с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заявил, что не уверен насчет своего будущего в клубе.

Как известно, Рэмси уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту. Ранее ходили слухи, что "канониры" постараются продать игрока сборной Уэльса этим летом, если так и не договорятся о новой сделке.



Сейчас, когда до закрытия трансферного окна остается чуть более двух недель, 27-летний полузащитник по-прежнему не близок к продлению сотрудничества — разговор с новым главным тренером Унаи Эмери не убедил Рэмси связать свое будущее с "Арсеналом".



"Посмотрим, что произойдет, но мой агент и клуб общаются. Я не особо уверен, от чего это зависит, и я просто доверяю им обсудить и уладить эту ситуацию, однако мы пока не пришли к соглашению".



Мой агент и клуб обсуждают это и пытаются договориться. Сколько времени это займет? Я не уверен. Переговоры уже продолжаются какое-то время, но нам все равно нужно подождать. Время покажет", — сообщил Рэмси Sky Sports.