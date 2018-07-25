Рэмси не уверен насчет нового контракта с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заявил, что не уверен насчет своего будущего в клубе.
Как известно, Рэмси уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту. Ранее ходили слухи, что "канониры" постараются продать игрока сборной Уэльса этим летом, если так и не договорятся о новой сделке.
Сейчас, когда до закрытия трансферного окна остается чуть более двух недель, 27-летний полузащитник по-прежнему не близок к продлению сотрудничества — разговор с новым главным тренером Унаи Эмери не убедил Рэмси связать свое будущее с "Арсеналом".
"Посмотрим, что произойдет, но мой агент и клуб общаются. Я не особо уверен, от чего это зависит, и я просто доверяю им обсудить и уладить эту ситуацию, однако мы пока не пришли к соглашению".
Мой агент и клуб обсуждают это и пытаются договориться. Сколько времени это займет? Я не уверен. Переговоры уже продолжаются какое-то время, но нам все равно нужно подождать. Время покажет", — сообщил Рэмси Sky Sports.
25.07.2018 17:10
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Последние комментарии:
Если мне не изменяет память, то одна из первых новостей на фапле после назначения тренеришки была посвящена тому, что он хочет сделать Рэмси одним из ключевых игроков новой команды! Кажись не все так гладко!)
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