Йорди Класи вернулся в "Фейеноорд"

Полузащитник "Саутгемптона" Йорди Класи отправился в "Фейеноорд", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.

Напомним, именно у "Фейеноорда" "святые" приобрели Класи в 2015 за 8 миллионов фунтов. С тех пор игрок сборной Голландии провел 49 матчей за "Саутгемптон", а на прошлый сезон отправился в "Брюгге", где выиграл бельгийский чемпионат.



И хотя по ходу прошлого сезона "Саутгемптон" сменил главного тренера, назначив Марка Хьюза, 27-летнему голландцу вновь не нашлось места на "Сент Мэри".



Таким образом, Класи стал уже 13-м игроком, с которым попрощались "святые" этим летом. Ранее Хьюз говорил, что ему сперва нужно избавиться от футболистов, чтобы затем кого-нибудь пригласить.