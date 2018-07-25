Йорди Класи вернулся в "Фейеноорд"
Полузащитник "Саутгемптона" Йорди Класи отправился в "Фейеноорд", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.
Напомним, именно у "Фейеноорда" "святые" приобрели Класи в 2015 за 8 миллионов фунтов. С тех пор игрок сборной Голландии провел 49 матчей за "Саутгемптон", а на прошлый сезон отправился в "Брюгге", где выиграл бельгийский чемпионат.
И хотя по ходу прошлого сезона "Саутгемптон" сменил главного тренера, назначив Марка Хьюза, 27-летнему голландцу вновь не нашлось места на "Сент Мэри".
Таким образом, Класи стал уже 13-м игроком, с которым попрощались "святые" этим летом. Ранее Хьюз говорил, что ему сперва нужно избавиться от футболистов, чтобы затем кого-нибудь пригласить.
25.07.2018 16:55
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