Эмери хочет, чтобы "Арсенал" поддержал Озила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери надеется, что хотя бы в клубе плеймейкер Месут Озил почувствует себя как дома.

Несколько дней назад Озил выпустил наделавшее шуму заявление, в котором обвинил немецкую федерацию футбола (DFB) в расизме и сообщил о завершении международной карьеры.



На волне критики в адрес Месута поддержку своему подопечному выразил Эмери. Унаи надеется, "Арсенал" защитит Озила от внешнего воздействия.



"Все мы хотим, чтобы Месут чувствовал себя здесь как дома. Наша семья позаботится об этом. Здесь у нас он может сосредоточиться на ежедневной работе, и мы рады, что он будет доступен в двух оставшихся матчах (перед стартом сезона)".



"Он обладает большим опытом и невероятным характером, который поможет ему справиться со всем этим. Уверен, он проведет великолепный сезон и поможет нам. Мы уважаем его решение", - цитирует Эмери The Independent.