Рохо опасается, что "Юнайтед" укажет ему на выход

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо опасается за свою карьеру на "Олд Траффорд" из-за слухов об интересе "красных дьяволов" к Харри Магуайру из "Лестера".

Ни для кого не секрет, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал покупку нового центрального защитника своей приоритетной задачей на остаток трансферного окна. Больше других португалец хочет пригласить на "Олд Траффорд" 25-летнего Магуайра.



Приобретение англичанина может пошатнуть позиции Рохо. Как сообщает The Telegraph, аргентинец всерьез опасается за свое будущее в "Юнайтед" и хочет переговорить с Моуриньо, как только команда вернется с предсезонного турне по США.



Маркос подозревает, что клуб постарается продать его, чтобы освободить место для новичка. При этом расставание с Рохо сопряжено с проблемами, ведь не каждый сможет позволить себе зарплату 28-летнего аргентинца в 100 тысяч фунтов в неделю.